Pluies et inondations à Alger : la wilaya fait le point

Plusieurs wilayas du nord du pays ont été en rendez-vous, durant la journée d’hier samedi, avec de fortes précipitations. À Alger, des quartiers entiers ont été inondés en seulement quelques heures.

En réaction à cette situation, les services de la wilaya d’Alger ont publié ce dimanche 24 octobre 2021 un communiqué afin de faire le point sur les quantités de pluie qui se sont abattues, notamment à Draria qui a enregistré un record.

D’emblée, les services de la wilaya d’Alger ont indiqué que les dernières pluies ont causé la disparition de trois personnes et plusieurs dégâts matériels, en plus des perturbations de la circulation sur plusieurs axes routiers de la capitale.

« La moyenne annuelle des précipitations enregistrées au niveau de la wilaya d’Alger est d’environ 600 mm, alors que le taux de précipitations au niveau de Draria hier était d’environ 20% de ce taux, en moins de 24 heures », lit-on dans le communiqué.

Selon la même source, les quantités de pluies enregistrées dans cette commune, estimées à environ 144 mm, constituent un record qui dépasse même celui enregistré à Bouzareah lors des inondations de Bab El Oued en 2001, qui était de 132 mm.

Dernier bilan des victimes : au moins un décès et un disparu

Dans un bilan des précipitations arrêté à 07 h 00 du matin de ce dimanche, la wilaya d’Alger a fait état de 144 mm à Draria, 126 mm à Ain Benian, 100 mm à Baba Hassan, 88 mm à El Kouba, 76 mm à Karoubier,

Il convient de rappeler que les dernières précipitations enregistrées du 23 au 24 octobre 2021 ont touché plusieurs wilayas, dont Alger, Boumerdes, Blida, Tizi Ouzou, Bejaia, Bouira, Sétif, Constantine, Mila, Tébessa, Oran, Relizane, Chlef et Tissemsilt.

Selon le dernier bilan de la protection civile, les agents ont pu repêcher le corps sans vie d’une femme, âgée de 58 ans, tandis que la recherche de la deuxième victime disparue se poursuit. Les deux victimes se trouvaient à bord d’un véhicule emporté par les eaux à Oued Saoula.

Les agents de la Protection civile ont également effectué 138 opérations d’absorption des eaux de pluie, pour certains logements et édifices publics et privés. 06 effondrements partiels de bâtisses vétustes ont été enregistrés, ainsi que des pertes matérielles, dont des voitures et des camions emportés par ces dernières pluies torrentielles.