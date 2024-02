Pluies en Algérie : bilan des précipitations par wilaya (16 au 18 février 2024)

L’hiver 2024 en Algérie a été marqué par une succession de variations tant au niveau des températures que du climat. En effet, après un mois de janvier quasi-sec, des précipitations salvatrices ont apporté un soulagement bienvenu à de nombreuses wilayas, en ce mois d février.

Cette pluie a été suivie d’une période de douceur exceptionnelle, battant même des records pour la saison hivernale. Mais ce calme n’a été que de courte durée, car les pluies intenses ont fait leur retour.

C’est dans ce contexte que M. Malek Abdesselam, docteur en hydrogéologie et professeur à l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, a partagé sur sa page Facebook des données importantes concernant les précipitations enregistrées en Algérie en février 2024.

🟢 À LIRE AUSSI : Voici la quantité de pluie qui est tombée en Algérie le 20 et 21 janvier

Ci-dessous, vous trouverez le total des précipitations en mm pour l’épisode pluvial du 16 au 18 février 2024, tel que rapporté par M. Abdesselam :

Blida : 90mm

Yatafen : 60mm

Miliana, Medea : 57 mm

Tizi-Ouzou : 52mm

Bouira : 53mm

Alger, Dar-El-Beida: 44mm;

Souk Ahras : 41mm

El-Tarf: 37 mm

Dellys: 34mm

Skikda : 32mm

Oum el Bouaghi : 28mm

Annaba : 26 mm

Aïn Bessem : 23mm

Guelma: 21mm

Ténès : 20mm

Béjaïa : 12mm

Constantine: 15mm

Batna : 10mm

BBA : 11mm

Sidi Bel Abbès : 10mm

Saïda : 10mm

Khenchela : 7mm

Sétif : 8mm

Djelfa : 5 mm

Tiaret : 6mm

Mascara 7mm

Oran : 3 mm

Ghazaouet : 4 mm

El-Bayadh : 4mm

Barika: 3 mm

M’Sila : 2mm

Arzew : 4 mm

Tébessa : 4mm

En plus des précipitations enregistrées dans plusieurs wilayas du pays, les fortes pluies orageuses du 17 février 2024 ont entraîné des inondations dans plusieurs communes et quartiers du chef-lieu de la wilaya de Jijel.

Par ailleurs, le professeur attire notre attention sur l’importance de mettre à profit les épisodes pluvieux pour faire face aux besoins de l’été prochain. En effet, l’hydrologue propose une solution prometteuse pour gérer efficacement les eaux pluviales.

🟢 À LIRE AUSSI : Voici le cumul des précipitations (en mm) par wilaya après les 3 jours de pluie

Il suggère la construction de digues-seuils perméables et submersibles dans les oueds afin de favoriser la rétention et le stockage de ces eaux. Cette approche urgente, simple et peu coûteuse, selon l’expert, permettrait de ralentir l’écoulement des eaux de pluie et de les retenir dans des zones stratégiques.