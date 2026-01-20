Pluies diluviennes : les crues soudaines bloquent plusieurs routes à travers le pays

Plusieurs wilayas du pays ont été touchées, mardi, par de fortes perturbations météorologiques ayant provoqué des crues d’oueds et des inondations sur de nombreux axes routiers. Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, les quantités de pluie enregistrées ont atteint jusqu’à 120 millimètres dans certaines régions, entraînant une montée rapide des eaux dans plusieurs cours d’eau et zones basses.

Face à cette situation, les autorités ont immédiatement mobilisé les services compétents. Des cellules de suivi et de vigilance ont été installées afin de surveiller l’évolution de la situation sur le terrain. L’ensemble des services concernés a été placé en état d’alerte permanente pour garantir des interventions rapides et efficaces.

Mobilisation des autorités et des services concernés

Les opérations ont notamment porté sur la réouverture des routes coupées, la sécurisation des habitants et le suivi des points noirs régulièrement exposés aux risques d’inondation. Les autorités assurent suivre la situation de près afin de limiter les conséquences des intempéries.

À LIRE AUSSI : Classement du QI 2026 : quelle place pour l’Algérie sur la scène mondiale ?

Le ministère de l’Intérieur a également annoncé l’activation des plans d’organisation des secours. Plusieurs mesures préventives ont été prises pour préserver la sécurité des citoyens et protéger leurs biens. Ces dispositifs visent à anticiper les risques liés aux crues soudaines et à intervenir rapidement en cas de danger.

Cette mobilisation s’inscrit dans un cadre global de gestion des situations d’urgence, mis en œuvre chaque fois que des conditions météorologiques exceptionnelles sont enregistrées à travers le pays.

Un drame à Chlef : une fillette emportée par les crues

Dans ce contexte marqué par de fortes pluies, un drame a été enregistré dans la wilaya de Chlef. Une fillette âgée de 13 ans a trouvé la mort après avoir été emportée par les crues de l’oued Chekroun, dans la commune de Zeboudja. Selon un communiqué de la direction de la Protection civile, l’incident tragique est survenu vers 18 heures.

À LIRE AUSSI : Prix de la Fiat Grande Panda en Algérie calqué sur la France ? Stellantis répond aux spéculations

Les éléments de la Protection civile sont intervenus sur place, avant de transporter le corps de la victime vers la morgue de l’hôpital local. Ce drame illustre une nouvelle fois les dangers liés à la montée soudaine des eaux, particulièrement en période de fortes précipitations.

De nombreuses interventions de la Protection civile

Par ailleurs, la Protection civile a été sollicitée pour plusieurs interventions dans différentes régions et wilayas du pays. Ces opérations ont concerné des inondations d’habitations, des routes devenues impraticables et des actions de prévention pour protéger les populations exposées.

À LIRE AUSSI : Transfert d’argent vers les banques : Algérie Poste dévoile une nouvelle fonctionnalité de Baridi Mob

Face à la persistance de ces conditions météorologiques, les autorités appellent les citoyens à faire preuve de la plus grande vigilance. Il est recommandé d’éviter les déplacements sauf en cas de nécessité, de s’éloigner des oueds et des zones basses, et de signaler immédiatement toute situation dangereuse aux services de secours. La prudence reste essentielle afin d’éviter de nouveaux drames.