Pluies diluviennes : cette wilaya suspend les cours dans 26 établissements scolaires

Face à de fortes perturbations météorologiques, la Direction de l’éducation de la wilaya d’El Tarf a décidé, ce mardi, de suspendre les cours dans 26 établissements scolaires. Cette mesure exceptionnelle a été prise pour garantir la sécurité des élèves et du personnel éducatif, alors que la région est touchée par d’importantes pluies et des conditions climatiques difficiles.

Selon le secrétaire général de la Direction de l’éducation, Saïd Bouhjar, la décision concerne à la fois des fermetures totales et partielles. Ainsi, 20 établissements ont été entièrement fermés, entraînant le renvoi des élèves, des enseignants et du personnel administratif. Par ailleurs, 6 autres établissements ont été partiellement affectés, avec une interruption limitée des cours.

Cette organisation a été mise en place en fonction de la situation spécifique de chaque école, notamment en tenant compte de l’accessibilité et de l’état des infrastructures environnantes.

Des conditions d’accès fortement dégradées

Les autorités locales ont justifié cette décision par les difficultés rencontrées par les élèves pour rejoindre leurs établissements. Les fortes pluies ont provoqué une accumulation importante d’eau, rendant plusieurs routes impraticables.

Les zones les plus touchées sont notamment Boutella Abdallah, Bouhjar, Dréan et Souarekh. Dans ces régions, les abords des écoles ainsi que les axes routiers principaux ont été envahis par les eaux, compliquant considérablement les déplacements.

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Dans une déclaration à la radio locale, Saïd Bouhjar a souligné que de nombreux élèves ne pouvaient tout simplement pas accéder à leurs établissements dans des conditions normales, ce qui a conduit à la suspension des cours.

La sécurité des élèves en priorité

Les autorités éducatives insistent sur le fait que cette décision s’inscrit avant tout dans une démarche de prévention. L’objectif principal est d’éviter tout risque d’accident ou d’incident lié aux intempéries.

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En effet, les routes glissantes, les zones inondées et les déplacements difficiles représentent un danger réel pour les élèves, en particulier les plus jeunes. La suspension des cours apparaît donc comme une mesure de précaution nécessaire face à une situation météorologique jugée préoccupante.

Une situation suivie de près

La Direction de l’éducation a indiqué qu’elle suit de près l’évolution des conditions climatiques. La reprise des cours dépendra de l’amélioration de la situation et du retour à des conditions normales de circulation et de sécurité.

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En attendant, les autorités appellent à la vigilance et recommandent aux citoyens d’éviter les déplacements inutiles. Cette décision rappelle l’importance de l’adaptation des services publics face aux aléas climatiques, notamment lorsqu’il s’agit de protéger les élèves et le personnel éducatif.