Pluie de météores, occultation lunaire, planètes : 5 évènements astronomiques pour bien finir 2024

Prêts à lever les yeux vers les étoiles ? Le ciel de décembre 2024 réserve, aux plus curieux, son lot de surprises et s’annonce riche en spectacles célestes. Dans cet article, nous vous proposons un voyage parmi les événements astronomiques les plus marquants et qui illumineront les nuits hivernales de ce mois.

Amateur d’astronomie ou simples curieux, il y aura sûrement un événement qui saura vous émerveiller. Sans plus attendre, découvrez les cinq rendez-vous astronomiques les plus marquants de ce mois de décembre 2024.

À LIRE AUSSI : Mars et Jupiter se donnent rendez-vous dans le ciel : quand et comment les observer ?

Calendrier astronomique de décembre 2024 : voici les rendez-vous célestes à ne pas manquer

Pour le dernier mois de l’année 2024, le ciel s’annonce riche en spectacles célestes : rencontres entre la Lune et Vénus, Mars ou Saturne, pluie de météores, des Géminides … Voici les événements à ne pas manquer avant la fin de l’année.

Comme chaque mois, le centre de recherches en astronomie, astrophysique et géophysique, CRAAG, vient de dévoiler sa sélection des événements célestes de décembre 2024. Les curieux du ciel pourront, pour commencer, admirer le rapprochement de la Lune et Vénus, en date du 4 décembre 2024.

Par ailleurs, le dimanche 8 décembre, le ciel algérien sera au rendez-vous avec une occultation lunaire de Saturne. La Lune, éclairée à 48,4%, sera proche de Saturne. Les deux astres seront dans la constellation du Verseau.

Un rapprochement de la Lune et Mars et une pluie de météores illumineront le ciel en décembre 2024

Mais ce n’est pas tout, les amateurs d’astronomie seront ravis d’observer, dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024, le pic de pluie de météores des Géminides. En effet, dans des conditions idéales, il sera possible de voir jusqu’à 150 météores par heure. Cependant, cette année, cette pluie atteint son activité maximale un jour avant la pleine Lune, ce qui risque de perturber légèrement le spectacle.

Cette sélection se poursuit avec un rapprochement de la Lune avec l’amas d’étoiles ouvert des pléiades M45, qui se produira en date du 13 décembre 2024.

Enfin, pour terminer l’année en beauté, les curieux du ciel seront au rendez-vous avec un rapprochement de la Lune, avec la planète Mars. En date du 18 décembre 2024, la Lune, éclairée à 92,3%, sera proche de Mars. Les deux objets seront dans la constellation du Cancer.

Pour rappel, il est possible d’observer l’ensemble de ces événements astronomiques à l’œil nu ou avec des jumelles.

À LIRE AUSSI : Distinction historique et universelle : l’Algérie marque son territoire sur Mars !