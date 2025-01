Pluies, chutes de neige et vague de froid : plusieurs wilayas placées en vigilance ce 13 janvier

Ce lundi 13 janvier 2025, un temps hivernal persiste sur plusieurs régions du pays, apportant avec lui neige, pluie et froid. Selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), ces conditions climatiques continueront d’affecter différentes wilayas du pays jusqu’à mardi au moins, d’ailleurs, quatre BMS sont encore en cours de validité, plaçant ces régions en vigilance orange.

D’après le bulletin météo de ce lundi, dans l’Ouest, des passages nuageux parfois denses domineront le ciel. Les régions côtières et intérieures connaîtront des pluies, particulièrement marquées à l’Est de cette zone.

Les régions du Centre et de l’Est du pays connaîtront un ciel couvert et un temps froid. Des pluies, parfois orageuses et localement soutenues, affecteront les côtes ainsi que les régions intérieures. Les hauts plateaux et les Aurès subiront également ces conditions, avec des précipitations plus concentrées à l’Est.

Dans le Sud, la météo s’annonce plus clémente. Des passages nuageux toucheront le Nord-Sahara et les Oasis, tandis que le Hoggar et le Tassili bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé, offrant un répit face aux conditions hivernales du Nord.

Vague de froid en Algérie : chute du mercure ce lundi 13 janvier !

Une météo hivernale s’intensifie sur de nombreuses régions du pays, accompagnée d’une vague de froid marquée. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte vigilance jaune « grand froid » pour les wilayas de Naâma, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Tiaret, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Batna, Khenchela et Tébessa.

En termes de températures maximales, Météo Algérie prévoit des variations significatives selon les régions. Les zones côtières enregistreront des températures allant de 12 à 16 °C. Les régions intérieures oscilleront entre 4 et 18 °C, tandis que les régions sahariennes afficheront des valeurs plus élevées, comprises entre 11 et 27 °C.

Par ailleurs, il est aussi important de noter que les services de l’ONM ont aussi placé en vigilance jaune plusieurs régions pour des risques de vents violents. Cette alerte concerne les wilayas de Laghouat, Djelfa, M’sila et Biskra.

BMS – Météo Algérie : vigilance orange pluies et neiges dans plusieurs wilayas !

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis quatre bulletins météo spéciaux alertant sur des conditions hivernales difficiles dans plusieurs régions d’Algérie. Les alertes concernent deux phénomènes principaux : la neige et la pluie.

Météo Algérie a placé en vigilance orange « neige et verglas » les wilayas de Tissemsilt, Aïn Defla, Blida, Médéa, Djelfa, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela et Batna. Avec des accumulations prévues entre 5 et 10 cm, ce BMS restera valable jusqu’au mardi 14 janvier à 6h00.

La seconde alerte de l’ONM concerne les wilayas de Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Jijel, Bordj Bou Arréridj et Sétif. Les épaisseurs de neige atteindront entre 15 et 25 cm. Les premières chutes de neige ont commencé hier soir et cette alerte restera en cours jusqu’au mardi 14 janvier à 3h00.

Concernant les pluies, deux BMS distincts ont été émis. Le premier concerne les wilayas d’Aïn Defla, Tipaza, Alger, Blida, Bouira, Médéa, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine et Souk Ahras, qui connaîtront des précipitations entre 20 et 40 mm, pouvant localement atteindre 50 mm. Cette alerte météo de niveau 2 sera en cours de validité à compter de ce lundi à 3h00 jusqu’à demain à 3h00.

Le second BMS de Météo Algérie cible les wilayas de Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, où les cumuls pourraient atteindre 70 mm par endroits. En cours depuis samedi soir, ces conditions météorologiques persisteront jusqu’à mardi à 15h00 au moins.