Pluies abondantes et chutes de neige en Algérie ce dimanche 18 janvier : voici les wilayas concernées

La semaine débute sous le signe d’une perturbation météorologique persistante, avec un temps résolument hivernal qui continue d’affecter de nombreuses régions du pays. Après plusieurs jours marqués par l’instabilité, la météo de ce dimanche 18 janvier confirme la poursuite des conditions difficiles, entre pluies parfois très abondantes et chutes de neige sur les reliefs. Les regards restent donc tournés vers le ciel, alors que les services de la météorologie multiplient les mises en garde.

Selon les prévisions établies par Météo Algérie, la journée de ce dimanche s’annonce particulièrement agitée sur les régions Nord du pays. Les zones orientales et centrales connaîtront un temps pluvieux, parfois soutenu, tandis que les régions de l’Ouest évolueront sous un ciel partiellement nuageux, avec une sensation de fraîcheur bien présente. Cette configuration atmosphérique maintient un climat humide et froid, typique de cette période hivernale.

Les reliefs dépassant les 1 000 mètres d’altitude n’échapperont pas à cette dégradation. Des chutes de neige sont à prévoir sur plusieurs massifs, compliquant les déplacements et renforçant les risques de verglas, notamment durant les premières heures de la matinée et en soirée. Les autorités appellent ainsi à la prudence, en particulier sur les axes routiers montagneux.

BMS – Météo Algérie : fortes pluies persistantes ce 18 janvier !

Face à cette situation, les services de la météorologie ont émis un bulletin d’alerte de niveau 2 (vigilance orange) pour fortes pluies, touchant plusieurs wilayas, parmi lesquelles Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira, Bordj Bou Arreridj, M’sila, Djelfa, Tiaret et Laghouat. Dans ces régions, les précipitations pourraient atteindre des cumuls importants.

Un niveau de vigilance 1 (jaune) concerne également d’autres wilayas du Nord, où des pluies modérées restent attendues. Il s’agit notamment de Tipaza, Alger, Boumerdès, Blida, Aïn Defla, Médéa, Tissemsilt, Jijel, Sétif, Annaba, El Tarf, Biskra, Ouled Djellal et Ghardaïa. Même si l’intensité se révèle moindre, la prudence demeure de mise.

Alerte météo en Algérie : vigilance « orange » chutes de neige dans ces wilayas !

Du côté des chutes de neige, une alerte orange signale des neiges abondantes sur les wilayas de Tissemsilt, Tiaret, Djelfa et Laghouat, où l’épaisseur du manteau neigeux pourrait rapidement augmenter. D’autres régions, placées en vigilance jaune, connaîtront également des chutes de neige, notamment Tizi Ouzou, Bouira, Blida, Médéa, Aïn Defla, Bordj Bou Arreridj et M’sila.

Sur le plan des températures, le mercure restera contenu. Les valeurs oscilleront entre 12 et 18 °C sur les zones côtières, tandis que les régions intérieures enregistreront des températures comprises entre 3 et 16 °C. Les vents souffleront modérément, avec des pointes atteignant 30 km/h, accentuant la sensation de froid.

Dans le Sud du pays, la situation apparaîtra plus contrastée. Ce dimanche s’annonce ensoleillé à partiellement nuageux, mais des pluies concerneront le Sud-Ouest ainsi que le nord et le Centre du Sahara. Les températures y resteront plus élevées, variant entre 13 et 32 °C, avec des rafales de vent pouvant atteindre 60 km/h. En somme, ce dimanche 18 janvier s’inscrit dans la continuité d’un épisode hivernal marqué, nécessitant vigilance et anticipation, aussi bien pour les déplacements que pour les activités quotidiennes.