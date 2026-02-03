Pluies abondantes, chutes de neige et vents violents ce mercredi 4 février : voici les wilayas en alerte

Un net changement s’impose dans les prévisions météo en Algérie. Après une courte accalmie, les conditions hivernales reprennent de la vigueur avec le retour des pluies, des chutes de neige sur les reliefs et des vents violents dans plusieurs régions du pays. Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) maintiennent plusieurs Bulletins météorologiques spéciaux (BMS) de niveau « orange », notamment pour des rafales pouvant atteindre les 90 km/h. Voici les prévisions météo détaillées pour la journée de ce mercredi 4 février.

Les vents forts continuent de marquer l’actualité météorologique. Selon les données communiquées par l’ONM, un BMS de niveau 2 concerne les wilayas d’Alger, Boumerdès, Blida ainsi que le nord de Médéa. Les rafales souffleront d’ouest à sud-ouest avec des vitesses estimées entre 60 et 70 km/h, pouvant localement atteindre ou dépasser les 80 à 90 km/h. Cette alerte reste valable ce mercredi 4 février, de 12h00 à 21h00.

Un second bulletin de même niveau vise les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Aïn Defla et Tipaza. Dans ces régions, les vents afficheront une intensité similaire, avec des rafales parfois très soutenues. La validité de ce BMS s’étend de 09h00 à 18h00. Les autorités appellent à la vigilance.

BMS – Météo Algérie : pluies abondantes attendues sur plusieurs régions !

En parallèle, les précipitations gagnent en intensité. Un BMS de niveau orange concerne les wilayas de Mostaganem, Chlef, Tipaza, Relizane, Aïn Defla, Tissemsilt et Tiaret. Les cumuls de pluie oscilleront entre 30 et 50 mm, avec des pointes locales pouvant dépasser les 60 mm. Cette perturbation pluvieuse a débuté mardi 3 février à 21h00 et se poursuivra jusqu’au jeudi 5 février à 03h00.

Un autre bulletin cible les wilayas d’Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Blida, Médéa et Bouira. Dans ces régions, les quantités attendues varient entre 20 et 40 mm, avec un risque de dépassement local des 50 mm. La validité de cette alerte s’étend du mercredi 4 février à 09h00 jusqu’au jeudi 5 février à 03h00.

🟢 À LIRE AUSSI : BMS en Algérie : fortes pluies et rafales puissantes attendues dans plusieurs wilayas

Ce retour marqué de l’instabilité favorise également les chutes de neige sur les hauteurs. Les reliefs du Centre et de l’Est devraient observer un abaissement sensible du mercure, renforçant les conditions hivernales. Les usagers sont invités à la prudence, en particulier dans les zones montagneuses où la circulation pourrait devenir difficile.

Temps perturbé en Algérie : la prudence de mise face aux intempéries

Face à cette situation météorologique agitée, les services compétents rappellent l’importance de respecter les consignes de sécurité. Les vents violents augmentent le risque de chutes d’objets, d’arbres et de perturbations du réseau électrique. Les fortes pluies peuvent également provoquer des accumulations d’eau et des crues locales.

Ce mercredi 4 février s’annonce donc sous le signe d’un hiver bien installé, avec une météo exigeante sur une large partie du territoire. Les prochaines mises à jour de l’ONM permettront d’affiner l’évolution de cette perturbation dans les heures à venir.