Pluies abondantes, chutes de neige et vague de froid : voici les alertes météo pour ce 18 janvier

Un temps hivernal continue de marquer différentes régions du pays, avec des chutes de neige et des pluies abondantes. Dans cet article, découvrez les prévisions météo de ce samedi 18 janvier 2025 et préparez-vous à affronter les aléas du temps.

Dans les régions de l’Ouest, le ciel restera majoritairement nuageux avec quelques averses locales, particulièrement dans la partie Est de cette région. Une amélioration des conditions est attendue en fin de soirée. Par ailleurs, des chutes de neige sont à prévoir au cours de la nuit sur les reliefs dépassant les 1200 mètres d’altitude. Les températures froides domineront sur les hauts plateaux.

🟢 À LIRE AUSSI : Un spectacle céleste à ne pas manquer ce samedi soir

À l’Est et au Centre du pays, un ciel chargé en nuages couvrira ces régions, accompagné de précipitations intenses sur les zones côtières et intérieures. Les conditions devraient s’améliorer graduellement dans la nuit. Des chutes de neige sont attendues sur les reliefs à partir de 1200 mètres d’altitude, tandis que le froid s’installera particulièrement sur les hauts plateaux et dans la région des Aurès.

Au Nord du Sahara, le temps variera entre ciel clair et partiellement voilé, avec une faible probabilité d’averses locales. Sur le reste des régions sahariennes, le ciel sera généralement voilé.

En outre, les températures maximales oscilleront entre 12 à 15 °C sur les régions côtières, entre 5 à 14 °C sur les régions intérieures et entre 10 à 24 °C sur les régions sahariennes.

BMS – Météo Algérie : alertes « rouge » et « orange » dans plusieurs wilayas !

Des précipitations abondantes toucheront les wilayas côtières et intérieures. Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Jijel, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras sont en vigilance « orange » pour « neige et verglas », avec des accumulations prévues entre 10 et 15 cm, valables du vendredi 17 janvier à 15h00 jusqu’au samedi 18 janvier à 03h00.

Dans les wilayas d’Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa, les chutes de neige seront plus importante, avec des épaisseurs estimées entre 10 et 20 cm, valables du vendredi 17 janvier à 06h00 au samedi 18 janvier à 03h00.

🟢 À LIRE AUSSI : Alerte aux intempéries dans ces régions : préparez-vous pour ce week-end

L’ONM a aussi émis un BMS de niveau 3 (vigilance « rouge ») pour les wilayas de Boumerdès, Alger, Tipaza et Blida, où les pluies pourraient dépasser 60 mm, du samedi 18 janvier à 06h00 au même jour à 18h00. Béjaïa et Jijel seront également concernées, entre le vendredi 17 janvier à 18h00 et le samedi 18 janvier à 06h00.

Alerte météo en Algérie : pluies abondantes dans plusieurs wilayas ce samedi 18 janvier

Par ailleurs, un autre BMS de niveau 2 prévoit entre 50 et 70 mm de pluies, localement jusqu’à 90 mm, pour Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Aïn Defla, Blida, Médéa et Bouira, du vendredi 17 janvier à 23h00 au dimanche 19 janvier à 06h00.

🟢 À LIRE AUSSI : Un moment de pur bonheur capturé à Sétif : La « danse de la neige » enflamme la Toile

Skikda, Jijel, Béjaïa, le Nord de Mila et le Nord de Sétif pourraient enregistrer 40 à 60 mm, avec des pics dépassant 80 mm sur les zones côtières, entre le vendredi 17 janvier à 12h00 et le samedi 18 janvier à 18h00.

Enfin, les wilayas d’El Tarf, Annaba, Constantine, Guelma et Souk Ahras connaîtront 30 à 50 mm de pluie, avec des pics à 60 mm, entre le vendredi 17 janvier à 09h00 et le samedi 18 janvier à 03h00, a encore précisé un autre BMS de Météo Algérie.