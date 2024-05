Pluie, soleil, vent… Que nous réserve le temps en Algérie pour ce dimanche 19 mai ?

Alors que le week-end s’est achevé sous un ciel généreusement ensoleillé et chaud, les prévisions météorologiques indiquent un changement imminent pour ce début de semaine à travers différentes régions du pays. En effet, un voile nuageux semble progressivement obscurcir le ciel, laissant présager le retour de la pluie après cette période de beau temps.

Ce dimanche 19 mai, les prévisions météo révèlent un ciel voilé le long des régions côtières et dans les régions de l’extrême Est du pays. Cependant, dans les régions intérieures, le soleil continuera de briller avec éclat. Quant aux régions du Sud, un ciel nuageux accompagné de rares averses est prévu pour le Sud-Est du pays, tandis que les autres régions sahariennes devraient bénéficier d’un ciel généralement dégagé.

Du côté des températures, le bulletin météo pour ce dimanche promet une variété de climats à travers le pays. À Tlemcen, le mercure pourrait atteindre les 16 °C, tandis qu’à Béjaia, il devrait avoisiner les 19 °C. Mostaganem et Alger enregistreront respectivement des températures de 21 °C et 22 °C. À Oum El Bouaghi, les températures pourraient grimper jusqu’à 23 °C, alors qu’à Djelfa, elles atteindront les 26 °C.

Dans la wilaya de Khenchela, le thermomètre affichera 27 °C, pendant ce temps, à Béchar, il fera 35 °C, à Ghardaia 37 °C, et à Illizi 41 °C. Enfin, Tamanrasset enregistrera les températures les plus élevées, atteignant jusqu’à 43 °C.

Alerte météo en Algérie : pluies attendues en ce début de semaine !

En plus de ces prévisions météorologiques, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis une alerte jaune pour “pluie” et “orage” dans plusieurs wilayas du Centre et de l’Est du pays. En effet, cette vigilance concerne les wilayas de SOUK-AHRAS, BORDJ-BOU-ARRERIDJ, BÉJAÏA, MSILA, MILA, OUM-EL-BOUAGHI, TÉBESSA, GUELMA, TIZI-OUZOU, BATNA, SÉTIF, CONSTANTINE, JIJEL, KHENCHELA et BOUIRA.

Face à ces conditions météorologiques, il est impératif d’adopter une attitude prudente, en particulier sur les routes et pour les conducteurs. La visibilité pourrait réduire et les conditions de conduite pourraient aussi devenir plus difficiles en raison des averses et des orages. Il faut donc ralentir et respecter les règles de sécurité routière pour éviter tout accident.

