Pluie ou soleil, quelle météo prévoir en Algérie ce samedi 21 février ?

Pour ce troisième jour du mois sacré de Ramadan, les Algériens profiteront d’un samedi placé sous le signe du soleil. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) annoncent en effet un temps largement ensoleillé sur la majorité des wilayas du pays. Une parenthèse lumineuse qui devrait ravir ceux qui prévoient des sorties en famille, des déplacements ou simplement un moment de détente en extérieur.

Au nord du pays, le ciel restera dégagé tout au long de la journée. Les services de Météo Algérie confirment une atmosphère stable et sèche, propice aux activités en plein air. Cette configuration devrait dominer sur les zones côtières comme sur les régions intérieures.

Cependant, la matinée réservera une petite surprise aux habitants des Hauts Plateaux et des Aurès. Le mercure chutera durant les premières heures du jour, favorisant la formation de gelée locale. Les automobilistes devront donc redoubler de prudence, notamment sur les routes secondaires où le verglas peut compliquer la circulation à l’aube. Dès la mi-journée, le soleil reprendra pleinement ses droits et dissipera rapidement ces traces de froid matinal.

Températures en Algérie : un temps relativement frais dominera

Côté températures, les contrastes resteront modérés mais bien réels. Sur les zones côtières, les maximales varieront entre 17 et 22 degrés. Une douceur agréable, typique de la saison, qui permettra de profiter des promenades en bord de mer sans subir une chaleur excessive.

À l’intérieur du pays, les thermomètres afficheront des valeurs comprises entre 14 et 20 degrés. L’ambiance restera donc légèrement plus fraîche, surtout en matinée et en soirée. Cette amplitude thermique classique invite à adapter sa tenue vestimentaire, en particulier pour les enfants et les personnes sensibles aux variations de température.

Le vent soufflera par moments avec une intensité notable. Les rafales pourront atteindre les 50 km/h dans certaines régions. Rien d’exceptionnel, mais suffisamment soutenu pour rendre l’air plus vif et soulever localement poussières et sable.

Météo Algérie : quel temps fera-t-il au sud du pays ?

Dans les régions sud du pays, le soleil dominera également sans partage. Le ciel restera clair sur l’ensemble du Sahara, offrant des conditions idéales pour les déplacements et les activités en extérieur.

Les températures afficheront des valeurs plus élevées, comprises entre 19 et 33 degrés. Cette amplitude thermique reflète la diversité climatique du sud algérien, où la chaleur s’installe plus rapidement en journée avant de chuter après le coucher du soleil.

Là aussi, le vent pourra atteindre les 50 km/h par endroits. Dans les zones exposées, ces rafales risquent de soulever du sable et de réduire temporairement la visibilité. Les usagers de la route devront donc adapter leur conduite.

En résumé, ce samedi s’annonce globalement clément sur l’ensemble du territoire national. Soleil généreux, températures agréables et vents modérés composeront le tableau météo du week-end. Une configuration stable qui permettra à beaucoup de profiter pleinement de leur journée, à condition de rester attentif aux gelées matinales sur les reliefs et aux rafales dans certaines régions.