Pluie ou soleil ? Découvrez le bulletin météo en Algérie pour ce dimanche 21 janvier !

Après une semaine caractérisée par une intense vague de chaleur, le paysage météorologique a subi une transformation notable avec le retour de la pluie pendant le week-end, s’accompagnant d’une baisse significative des températures. Cette transition climatique laisse place à une question persistante : quelles sont les prévisions pour le début de cette nouvelle semaine ? La pluie persistera-t-elle, continuant son ballet rafraîchissant, ou le soleil reprendra-t-il le dessus pour éclairer nos journées ? Dans les prochains paragraphes, nous plongerons dans les détails des prévisions de ce dimanche 21 janvier 2024 pour vous offrir une vision complète de ce à quoi vous pouvez vous attendre en ce début de semaine.

Hier, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis un Bulletin Météo Spécial (BMS) de niveau 2, annonçant une vigilance accrue pour des épisodes pluvieux dans les wilayas de Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Bejaia, Jijel, et le Nord de Sétif. Des précipitations estimées entre 20 et 30 mm étaient prévues jusqu’à 23h00. Cependant, une lueur d’optimisme se profile à l’horizon météorologique pour ce dimanche, avec des conditions qui semblent prendre une tournure plus clémente.

En effet, les prévisions météorologiques pour cette journée annoncent un ciel généralement dégagé sur les régions Nord du pays. Quelques voiles nuageux ponctueront l’extrême Est du pays, ainsi que l’Ouest des régions Centre. Dans les régions sahariennes, un ciel voilé prédominera sur l’extrême Sud du pays, avec des voiles nuageux qui marqueront le Nord sahara. Les autres régions sahariennes profiteront d’un ciel dégagé.

Météo Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Par ailleurs, une évolution notable s’inscrit dans le tableau météorologique avec une légère baisse des températures ce 21 janvier. Pour la journée d’aujourd’hui, les citoyens peuvent anticiper une journée plutôt fraîche avec le mercure affichant des valeurs de 6 °C à Khenchela, 8 °C à Souk Ahras, 9 °C à El Bayadh et à Tiaret. Les régions de Tlemcen, Tissemsilt et Bordj Bou Arreridj se situeront à 11 °C, tandis que Skikda connaîtra une journée avec une température de 12 °C. La capitale, Alger, et la ville de Mascara enregistrent des températures de 14 °C.

En se déplaçant plus vers le Sud, les températures prennent une teinte plus douce, atteignant les 17 °C à Ouled Djellal et à El Oued. Béchar et Tmimoun, quant à elles, connaîtront une journée plus clémente avec des températures de 20 °C. Les régions, telles qu’Illizi, afficheront une chaleur de 24 °C, tandis que Tindouf profitera d’une journée relativement chaude avec 27 °C. Enfin, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, seront sous l’influence d’une chaleur plus marquée avec des températures respectives de 30 °C et 31 °C.

