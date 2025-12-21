Pluie et neige au programme : voici les prévisions météo en Algérie pour ce dimanche 21 décembre

La première semaine des vacances scolaires d’hiver débute officiellement en Algérie, un moment très attendu par les familles, les élèves et les amateurs de sorties et d’activités de loisirs. Excursions, visites familiales ou simples moments de détente figurent déjà au programme de nombreux Algériens. Toutefois, la météo pourrait bien jouer les trouble-fête. En effet, les conditions météorologiques annoncées pour ce dimanche 21 décembre invitent à la prudence, avec un temps instable et typiquement hivernal sur une grande partie du territoire national.

Selon le bulletin publié par les services de la météorologie, la journée de dimanche s’annonce marquée par des pluies et des chutes de neige dans plusieurs régions du pays. Un scénario météo qui confirme la tendance hivernale installée depuis plusieurs jours et qui devrait se poursuivre en ce début de vacances.

Dans les régions nord, la situation météorologique variera selon les zones. Les régions du centre et de l’ouest connaîtront un ciel partiellement nuageux, avec une atmosphère fraîche et parfois humide. À l’est du pays, le temps oscillera entre des passages pluvieux et des éclaircies, offrant une alternance entre nuages et périodes ensoleillées au fil de la journée.

Les reliefs du centre et de l’ouest, situés à plus de 1 000 mètres d’altitude, verront quant à eux le retour des chutes de neige. Ces précipitations neigeuses concernent notamment les zones montagneuses, où les conditions de circulation pourraient devenir difficiles, notamment en matinée et en soirée. Les automobilistes doivent redoubler de vigilance.

Météo Algérie : temps froid et hivernal dans plusieurs régions !

Côté températures, l’ambiance restera résolument hivernale. Sur les zones côtières, les maximales oscilleront entre 16 et 18 degrés, offrant un ressenti frais, surtout sous l’effet du vent. À l’intérieur du pays, le mercure affichera des valeurs comprises entre 9 et 17 degrés, avec des matinées particulièrement froides dans certaines régions. Les vents souffleront modérément à parfois assez fort, avec des rafales pouvant atteindre 40 km/h, notamment sur les régions nord et les hauts plateaux. Ce facteur accentuera la sensation de froid, en particulier dans les zones exposées.

Dans les régions du sud, la météo se montrera plus clémente, bien que variable. Le ciel oscillera entre ensoleillé et partiellement nuageux selon les régions. Les températures resteront relativement agréables, comprises entre 12 et 26 degrés, offrant des conditions plus douces comparativement au nord. Les vents atteindront jusqu’à 30 km/h, sans phénomènes météorologiques majeurs annoncés pour la journée de dimanche.

Ce début des vacances d’hiver en Algérie s’accompagne donc d’un temps capricieux, qui invite à bien s’informer avant toute sortie ou déplacement. Les autorités recommandent de suivre régulièrement les bulletins météo, particulièrement pour les régions montagneuses et les axes routiers sensibles aux intempéries.

Entre pluie, neige et fraîcheur, ce dimanche 21 décembre confirme l’installation de l’hiver sur le pays. Un décor de saison qui, s’il peut ravir les amateurs de paysages enneigés, impose également anticipation et prudence pour profiter pleinement des vacances en toute sécurité.