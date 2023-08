Pluie d’étoiles Perséides, comment profiter du spectacle depuis l’Algérie ?

Les nuits du 11, 12 et 13 août s’apprêtent à offrir un spectacle céleste inoubliable : les Perséides, une pluie d’étoiles filantes qui vient illuminer le firmament. Durant cette période, entre 70 et 110 étoiles filantes seront visibles chaque heure, offrant une opportunité unique aux passionnés d’astronomie de contempler ce phénomène remarquable.

À l’origine de cet événement se trouve la Terre, en train de traverser le nuage de débris laissés par la comète Swift-Tuttle. En raison de la trajectoire régulière de notre planète, ce spectacle se répète chaque année à la même époque. En 2023, cette fenêtre s’étend du 17 juillet au 24 août, atteignant son apogée du 12 au 14 août.

Le point culminant de cette pluie d’étoiles filantes, le pic d’intensité, est attendu entre le samedi 12 et le lundi 14 août 2023. Pendant ces nuits exceptionnelles, il sera possible d’admirer près d’une centaine d’étoiles filantes par heure, dès 21h30 après le coucher du soleil.

À quel moment observer les Perséides ?

Chaque année en août, la Terre croise les débris de la comète 109P Swift-Tuttle, ce qui crée cette pluie d’étoiles filantes. Cette comète a une orbite de 133 ans, et son dernier passage remonte à 1992. Cette année, les observateurs célestes bénéficient d’une occasion rare d’admirer ce spectacle cosmique.

Le sommet de l’activité perséidique se concentrera les 13 et 14 août. D’après les experts de Stelvision, le pic sera atteint le dimanche 13 août entre 3h et 22h. Deux autres phases particulièrement dynamiques pourront également être observées le dimanche 13 août à 4h et le lundi 14 août entre 2h et 3h45. En dehors de ces périodes intenses, les étoiles filantes seront présentes tout au long de la période perséidique jusqu’au 24 août.

Il suffira d’attendre que le soleil se soit couché vers 22h30 pour que le ciel s’assombrisse.

Comment apprécier ce phénomène ? Les astuces pour une observation réussie

Inutile d’être un expert en astronomie ou de posséder un équipement sophistiqué. Les étoiles filantes des Perséides sont visibles à l’œil nu, accessibles à tous. La vitesse impressionnante à laquelle ces météores traversent l’atmosphère terrestre (environ 50 km/seconde) garantit une expérience saisissante.

La Nasa recommande de « trouver un endroit sombre pour s’allonger, les pieds orientés à peu près vers le nord-est, et regarder droit vers le haut ». C’est dans cette direction que se trouve la constellation de Persée, d’où provient le nom de cette pluie d’étoiles. Pas besoin de jumelles ni de télescope, des yeux attentifs et un peu de patience sont suffisants.

Pour profiter de ce spectacle de la meilleure manière possible, assurez-vous d’avoir un ciel dégagé, sans nuages ni pollution lumineuse.