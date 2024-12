Pluie d’étoiles filantes : le grand show des Géminides, c’est ce soir ! (12/12/2024)

Cette nuit, du 12 au 13 décembre 2024, l’essaim météoritique des Géminides, actif du 4 au 17 décembre 2024, atteindra son pic d’activité. Une pluie d’étoiles filantes, l’une des plus spectaculaires de l’année, sera donc au rendez-vous dans le ciel algérien.

Attendu avec impatience par les passionnés d’astronomie. Ce phénomène céleste sera visible dès la seconde moitié de la nuit, vers 02h00 du matin. À ce moment, jusqu’à 150 météores par heure viendront zébrer le ciel, émettant des traînées lumineuses colorées, notamment en bleu-vert, visibles à l’œil nu.

Ces météores, qui proviennent de la constellation des Gémeaux, résultent des débris laissés par l’astéroïde 3200 Phaethon, qui suit une orbite allongée qui le rapproche du Soleil. Ce phénomène est aussi spectaculaire à observer qu’énigmatique pour les scientifiques. Car les astéroïdes ne subissent pas de sublimation (comme les comètes).

Le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) a annoncé que cette nuit verra le pic de l’essaim météoritique des Géminides. Avec une vitesse moyenne estimée à 35 kilomètres par seconde. De plus, certains météores laisseront de belles couleurs dans le ciel, et d’autres seront visibles sous forme de ronds de fumée pendant plusieurs minutes, beaucoup plus longtemps que des météores classiques.

En effet, ces boules de feu proviennent de l’astéroïde géocroiseur (3200) Phaethon. Ce dernier effectue une révolution autour du Soleil en 523,58 jours. Ainsi, son diamètre est estimé à 6 kilomètres.

De plus, 150 météores par heure s’apprêtent à pénétrer l’atmosphère terrestre cette nuit. Offrant un spectacle céleste grandiose visible à l’œil nu. Ainsi, l’essaim météoritique des Géminides fera le bonheur des passionés du ciel et des astrophotographes en quête de clichés exceptionnels.

La Lune passe devant les Pléiades pour nous offrir un spectacle à couper le souffle ce 13/12/2024

Cependant, ce phénomène astronomique tant attendu coïncide cette année avec la Lune gibbeuse, qui, avec sa lumière sautillante, pourra légèrement gêner l’observation. Bien que l’essaim soit très actif, les météores les plus faibles risquent d’être éclipsés par l’éclat lunaire.

Par ailleurs, notre satellite naturel nous réserve un autre spectacle lumineux, prévu pour demain, 13 décembre 2024. Au coucher de soleil, vers 18h00, heure locale, la Lune gibbeuse traversera le célèbre amas d‘étoiles scintillantes des Pléiades (M45) avec une séparation apparente de 0,6°.

Pour profiter de ce phénomène, il faudra se diriger vers le sud-est. Où la Lune et les Pléiades se situeront à environ 28 degrés au-dessus de l’horizon est. Si ce phénomène peut être apprécié à l’œil nu, sans télescope, une paire de jumelles permettra de mieux discerner les étoiles scintillantes des Pléiades.