Pluie d’étoiles filantes en Algérie : le CRAAG dévoile les horaires du pic des Léonides, visible ce soir

Cette nuit, le ciel algérien offre un rendez-vous rare : des dizaines d’étoiles filantes traverseront l’horizon est, à une vitesse record de 70 km/s. Le CRAAG l’a confirmé ce lundi : le pic des Léonides culminera vers 5h du matin, sans interférence lunaire pour gâcher le spectacle. Nul besoin de télescope, juste d’un ciel dégagé et d’un peu de patience. Voici comment ne rien manquer de ce ballet céleste exceptionnel.

Les amateurs de ciel nocturne ont un rendez-vous à ne pas manquer. Dans un communiqué diffusé ce lundi matin, le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) a confirmé que l’essaim des Léonides atteindra son maximum durant la nuit du lundi 16 au mardi 17 novembre 2026. Le spectacle démarre après minuit et se prolonge jusqu’aux premières lueurs du jour.

Le CRAAG fixe le pic des Léonides vers 5h du matin

Selon les prévisions de l’organisme, l’activité culminera aux alentours de 5 heures du matin, heure locale, avec un comptage estimé à une vingtaine de météores par heure. Le regard devra se porter en direction de l’est.

Le radiant, c’est-à-dire le point d’où les traînées semblent jaillir, se positionnera légèrement au nord de Régulus, l’étoile la plus brillante de la constellation du Lion. C’est d’ailleurs de cette figure céleste que l’essaim tire son nom. L’activité, elle, ne se limite pas à cette seule nuit : elle s’étend du 6 novembre jusqu’aux premiers jours de décembre.

Bonne nouvelle pour les observateurs : notre satellite naturel ne viendra pas perturber la séance. Le premier quartier de Lune disparaîtra sous l’horizon avant la période favorable, laissant un ciel suffisamment sombre pour distinguer même les traînées les plus discrètes. Un contexte bien plus clément que lors de la rencontre entre la Lune et l’amas des Pléiades observée fin octobre, où l’éclat lunaire jouait au contraire le premier rôle.

Des étoiles filantes parmi les plus rapides du ciel

Ce qui distingue les Léonides des autres essaims tient avant tout à leur vitesse. Ces poussières pénètrent dans notre atmosphère à plus de 70 kilomètres par seconde, ce qui en fait les météores les plus véloces observables depuis la Terre. Résultat : des traits lumineux, souvent teintés de bleu et de vert.

Certaines de ces traces de gaz s’attardent après le passage du météore. Elles flottent alors dans le ciel, comparables à de gigantesques ronds de fumée, parfois durant plus de cinq minutes. Un détail que les photographes du ciel guettent chaque année.

L’essaim réserve aussi des surprises plus marquantes. Les fameuses boules de feu naissent de grains de matière cométaire plus volumineux que la moyenne. Leur explosion lumineuse dure plus longtemps et affiche des couleurs nettement plus franches. S’y ajoutent les météores rasants, qui effleurent l’atmosphère selon un angle très faible et dessinent de longues trajectoires.

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Comment bien observer les Léonides depuis l’Algérie

Premier conseil, le plus évident : fuir les éclairages urbains. Une zone dégagée, loin des lampadaires et des enseignes, multiplie le nombre de traînées perceptibles à l’œil nu. Aucun instrument n’est nécessaire, jumelles et télescope réduiraient même le champ de vision.

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Seconde recommandation, moins intuitive : il ne faut surtout pas fixer le radiant. En orientant son regard à distance du Lion, les météores apparaissent sous un angle plus favorable et tracent des lignes bien plus longues, donc plus impressionnantes. La patience reste la meilleure alliée, l’œil ayant besoin d’une vingtaine de minutes pour s’habituer à l’obscurité.

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La comète Tempel-Tuttle à l’origine du phénomène

Derrière ce ballet lumineux se cache un corps céleste précis : la comète 55P/Tempel-Tuttle. Son orbite elliptique la ramène près du Soleil tous les 33 ans environ, et chaque passage l’amène à semer de nouveaux débris sur son chemin. Notre planète traverse ce sillage chaque mois de novembre.

Lorsque la Terre croise une zone particulièrement dense de ces résidus, le comptage s’envole. On ne parle alors plus de simple essaim mais de véritable tempête de météores. L’épisode de 1966 demeure dans toutes les mémoires : pendant un quart d’heure, des milliers de traits par minute ont semblé tomber du ciel comme une averse.

La dernière manifestation de cette ampleur remonte à 2002. Les spécialistes situent la prochaine au début de la décennie 2030. D’ici là, les observateurs devront se contenter de ces pics annuels plus modestes, en attendant d’autres rendez-vous majeurs comparables à l’éclipse solaire du 12 août qui avait masqué 98,6 % du disque solaire au-dessus du pays.

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