Pluie de météores prévue : un spectacle céleste illuminera le ciel algérien ce 11 août

Ce dimanche, le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) a annoncé un événement astronomique d’une rare beauté pour la nuit du 11 au 12 août 2024. À cette date, l’Algérie sera le théâtre d’une des plus spectaculaires pluies de météores de l’année, connue sous le nom des Perséides. Ce phénomène, très attendu par les passionnés d’astronomie, atteindra son pic d’activité au milieu de la nuit, offrant un spectacle céleste époustouflant visible en direction du nord-est.

Un événement astronomique exceptionnel attendu dans la nuit du 11 au 12 août

Selon le CRAAG, les Perséides, également appelées « larmes de Saint Laurent », sont une pluie de météores renommée pour leur fréquence et leur luminosité. Leur nom provient de la constellation de Persée, où se situe leur point d’origine apparent. Durant cette nuit particulière, les observateurs pourront voir jusqu’à 100 météores par heure, traversant le ciel à une vitesse impressionnante de 58 km par seconde. Ces traînées lumineuses sont le résultat de l’entrée dans l’atmosphère terrestre de petits fragments de débris laissés par la comète Swift-Tuttle.

À LIRE AUSSI : Occultation lunaire, pluie de météores… Ces événements célestes à ne pas manquer en août 2024

Cette comète, d’un diamètre d’environ 26 km, effectue une orbite complète autour du Soleil tous les 133 ans. Les météores des Perséides sont le produit des poussières et des gaz que la comète laisse derrière elle au cours de son voyage. En entrant en collision avec l’atmosphère terrestre, ces débris produisent les magnifiques traînées lumineuses observées lors de la pluie de météores.

Comment observer la pluie de météores clairement ?

Les Perséides ne sont pas seulement l’une des pluies de météores les plus fascinantes de l’année, elles sont aussi l’une des plus anciennes, avec des observations remontant à l’an 36 avant J.-C. en Chine. L’astronome italien Giovanni Schiaparelli fut le premier, entre 1864 et 1866, à établir un lien entre les Perséides et la comète Swift-Tuttle.

Pour profiter pleinement de ce spectacle céleste, le CRAAG recommande de s’éloigner des zones urbaines afin d’éviter la pollution lumineuse et de choisir un lieu avec une vue dégagée vers le nord-est. Il est conseillé de laisser ses yeux s’acclimater à l’obscurité pendant au moins 30 minutes avant de commencer l’observation. Les amateurs d’astronomie pourront également repérer trois planètes visibles cette nuit-là : Mars, Jupiter, et Saturne, qui ajouteront à la magie de l’événement.

À LIRE AUSSI : Spéctacle celeste dans le ciel algérien : une pluie de météores attendue ce 28 juillet