Plongez dans une totale immersion grâce à la barre de son LG S80QY !

Lorsque vous regardez un film, jouez à un jeu vidéo ou écoutez de la musique, l’expérience audio est tout aussi importante que l’image. Une qualité sonore exceptionnelle peut transformer une simple séance de divertissement en une expérience immersive captivante. C’est dans cette optique que LG, leader mondial de l’innovation technologique, a développé la barre de son LG S80QY, qui est un système qui repousse les limites de l’audio domestique en offrant une immersion totale grâce à ses caractéristiques techniques avancées et à son design innovant.

La barre de son LG S80QY est un véritable bijou technologique qui offre une expérience audio immersive inégalée. Dotée d’un système 3.1.3, d’une compatibilité Dolby Atmos, ainsi que de trois haut-parleurs verticaux, cette barre de son repousse les limites de votre expérience home cinéma. Dans cet article, découvrez les principales caractéristiques de la barre de son LG S80QY !

La barre de son LG S80QY s’adapte parfaitement à votre téléviseur LG !

Parfaitement adaptées aux téléviseurs LG, les barres de son LG sont conçues pour améliorer les performances du téléviseur LG en toute transparence. Ensemble, les deux appareils créent une expérience sonore optimale. En effet, la barre de son LG S80QY s’adapte parfaitement avec les téléviseurs LG, il vous suffit de connecter votre barre de son à la télévision LG et de laisser la magie opérer pour vivre une expérience audio pleinement immersive.

D’ailleurs, cet appareil innovant de LG génère un son en parfaite harmonie avec le téléviseur LG. Le son du téléviseur LG et celui de la barre sont utilisés simultanément pour proposer une expérience d’écoute ultime, vous permettant ainsi de ressentir le son dans ses moindres détails.

Produisant un son envoûtant, la technologie WOW Orchestra vous permet de contrôler votre barre de son avec la télécommande du téléviseur LG. En une pression sur la télécommande, vous pouvez accéder au menu et aux paramètres de la barre de son sur le téléviseur. Vous pourrez ainsi régler le volume, vérifier l’état de la connexion et même sélectionner un mode sonore.

De plus, la barre de son LG intègre le mode Partage du son du téléviseur qui utilise le processeur de votre téléviseur LG pour analyser le contenu que vous aimez et offrir un son ultra-clair et d’excellente qualité. Que vous regardiez un film ou les informations ou que vous jouiez, vous pouvez profiter au mieux de votre téléviseur LG.

Outre ces fonctionnalités, le design des barres de son LG s’adaptent parfaitement aux téléviseurs LG pour une formidable élégance. Installez une barre de son LG avec un téléviseur LG et donnez à votre intérieur une touche de modernité, de dynamisme et de raffinement.

Avec la barre de son LG, plongez au cœur de l’action !

Dotée du système 3.1.3, la barre de son LG vous plonge dans une immersion remarquable au cœur de l’action ! Audio 3.1.3 canaux, puissance de 480 W, trois haut-parleurs verticaux sur la barre (dont un central) et un caisson de basses sans fil : La barre de son S80QY de LG est une solution complète qui diffuse un son puissant et immersif pour une expérience de son surround mémorable, qui sublimera l’image du téléviseur.

Grâce aux trois haut-parleurs verticaux, dont un central, profitez d’un son clair et précis. En effet, découvrez une technologie sonore de pointe par LG sur sa barre de son, caractérisée par trois haut-parleurs à projection verticale ! La barre de son LG S80QY offre une incroyable expérience sonore combinant clarté vocale détaillée et scène sonore vaste. Vivez une expérience cinématographique mémorable.

Mais ce n’est pas tout ! Car le son spatial à trois niveaux crée un dôme sonore virtuel. Votre barre de son est équipée d’un son spatial à trois niveaux pour une expérience sonore plus précise et plus immersive. Grâce à l’utilisation d’un moteur 3D lié à la HRTF (Fonction de transfert relative à la tête), votre barre de son crée une couche intermédiaire virtuelle. Cela signifie que les couches sonores génèrent un son surround raffiné que vous ne pouvez retrouver que dans une salle de cinéma.

Ainsi, LG repousse les limites du divertissement pour vous offrir une expérience audio multicanale qui dépasse toutes les attentes. D’ailleurs, avec la barre de son LG S80QY, le son de vos contenus est encore meilleur qu’auparavant. Elle divise les sons à deux canaux en sons multicanaux pour optimiser ce que vous entendez.

Profitez d’un audio haute résolution avec LG !

Le nouveau caisson de basses sans fils fait rugir des basses puissantes pour vous permettre de ressentir des basses ultra-puissantes et profondes dans vos chansons et vos films préférés. Le nouveau caisson sans fil déploie des basses puissantes, avec un volume, une pression sonore et une qualité des basses supérieurs transmis sur une plus longue distance.

Pour optimiser au mieux votre expérience audio, le partenariat entre LG et Meridian Audio, un leader britannique de l’audio haute résolution, vous offre une qualité sonore prémium. Ce partenariat garantit une qualité sonore mémorable, que ce soit pour l’écoute de la musique ou le visionnage des films. Allez au cinéma tout en restant chez vous !

L’audio haute résolution fournit 96 kHz de fréquences d’échantillonnage et 24 bits de profondeur, pour un son extrêmement précis qui offre une expérience d’écoute ultra-agréable. Profitez de la musique comme les artistes l’ont vraiment imaginée avec la précision de l’audio haute résolution pour un son cristallin.

À LIRE AUSSI : Découvrez la barre de son LG S80QY !

Films, jeux vidéos et musique : vivez une expérience de contenu exceptionnelle !

Profitez d’une image exceptionnelle pour accompagner un son exceptionnel. Avec un son surround puissant, la barre de son LG vous permet de vivre une expérience audio extrêmement réaliste. De plus, la barre de son S80QY de LG fournit du contenu 4K, notamment HDR et Dolby Vision sans perte pour une expérience TV et audio entièrement connectée.

Pour les amateurs de gaming, la barre de son LG est conçue pour offrir la meilleure expérience de jeu grâce à la VRR/l’ALLM. Son taux de rafraîchissement variable (VRR) maximal de 120 Hz et son temps de réponse quasi-instantané vous donnent un avantage en jeu et vous proposent une expérience visuelle réaliste. Avec le Mode faible latence automatique (ALLM), vous profitez d’un affichage et d’une interaction fluides, sans décalage.

En outre, les amateurs de musique peuvent jouer de leur barre de son aisément en profitant des services de streaming musicaux en haute définition. En effet, la barre LG S80QY est compatible avec Spotify et Tidal Connect et prend en charge le format MQA (Master Quality Authenticated) qui garantit une excellente qualité audio avec une connexion Wi-Fi.

Il faut également savoir qu’il est possible d’associer la barre de son S80QY de LG aux enceintes arrière SPQ8-S pour optimiser votre système en 5.1.3 canaux. Vous aurez alors la sensation que le son provient de toutes les directions et vous enveloppe, vous offrant ainsi une expérience audio réellement immersive et l’impression d’être plongé au cœur de l’action.

Enfin, notons qu’avec l’AI ROOM Calibration améliorée, votre barre de son génère un son optimal. En faisant correspondre les fréquences de référence à une plage étendue de 400 Hz, elle peut analyser l’espace avec précision et corriger la distorsion du son.