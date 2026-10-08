PLF 2027 : importation automobile, vignette, logements, salaires… les grands changements prévus

Plus de 17 800 milliards de dinars de dépenses, 125 675 postes à mobiliser et près d’un million de logements au programme. Le projet de Loi de finances 2027 dessine déjà les grandes lignes de l’année à venir. Mais au-delà des grands équilibres budgétaires, le texte prévoit aussi plusieurs mesures qui toucheront directement les ménages, notamment les automobilistes.

Hausse de la vignette pour certaines voitures puissantes, possibilité de régulariser des véhicules ayant dépassé la limite d’âge pendant leur transport vers l’Algérie, recrutements dans plusieurs secteurs publics et poursuite du programme AADL 3. Voici les principales dispositions à retenir du projet de budget 2027.

Loi de finances 2027 : plus de 17 800 milliards de dinars de dépenses prévues

Pour 2027, le projet prévoit 17 882,6 milliards de dinars de dépenses et 9 251,1 milliards de dinars de recettes. Les recettes fiscales hors hydrocarbures devraient atteindre 6 598,8 milliards de dinars, avec une progression moyenne de 7,7 % sur la période 2027-2029.

Le gouvernement table sur une croissance de 4,2 %, une inflation autour de 4 %, ainsi qu’un prix fiscal de référence du pétrole fixé à 60 dollars le baril, contre 70 dollars pour le prix de marché. Le taux de change est, lui, prévu autour de 131 dinars pour un dollar

Emploi public et salaires : 125 675 postes à mobiliser en 2027

Le PLF prévoit la mobilisation de 125 675 postes, dont 82 948 nouveaux postes budgétaires et 42 727 postes vacants à pourvoir.

L’éducation nationale et la santé concentrent une large part des recrutements. Le texte prévoit également la prise en charge des promotions professionnelles, des nouvelles nominations et de la révision de certains régimes indemnitaires.

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Les dépenses consacrées aux personnels atteindraient 5 916,83 milliards de dinars, tandis que la masse salariale globale s’élèverait à 6 087 milliards de dinars, soit environ 34 % du budget de l’État.

Logement : près d’un million d’unités au programme

Le logement figure également parmi les principaux volets du projet, avec près d’un million d’unités prévues sous différentes formules.

Le programme comprend notamment 140 000 logements publics locatifs, 25 000 logements promotionnels aidés, 50 000 logements promotionnels publics et 985 000 logements en location-vente dans le cadre d’« AADL 3 ».

S’y ajoutent 600 000 logements ruraux et 200 000 aides à la construction dans le cadre des lotissements sociaux dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux.

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Le secteur du bâtiment devrait enregistrer une croissance moyenne de 5,3 % entre 2027 et 2029, portée notamment par les investissements publics et privés.

Voitures : la vignette automobile pourrait augmenter pour certains modèles

Le PLF 2027 propose une hausse de la vignette automobile pour les voitures particulières et les véhicules aménagés en véhicules utilitaires d’une puissance fiscale de 10 chevaux-vapeur ou plus, lorsqu’ils ont moins de six ans.

Les nouveaux montants proposés seraient de :

40 000 dinars pour les véhicules de moins de trois ans ;

pour les véhicules de moins de trois ans ; 30 000 dinars pour ceux âgés de trois à moins de six ans.

Les tarifs des véhicules de plus de six ans et des autres catégories resteraient inchangés.

Selon l’exposé des motifs, la mesure concerne les véhicules présentant une valeur d’acquisition importante et vise à adapter la vignette à cette valeur.

Importation automobile : une mesure pour les véhicules bloqués en douane

Le projet prévoit également une solution pour certaines voitures ayant dépassé la limite d’âge autorisée pendant leur transport vers l’Algérie.

L’article 168 permettrait leur dédouanement lorsque le dépassement ne dépasse pas six mois, à condition que le véhicule respectait la limite d’âge au moment de son expédition vers l’Algérie.

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L’importateur devrait toutefois payer une majoration de 3 % des droits et taxes pour chaque mois ou fraction de mois de dépassement, dans la limite de six mois.

Une disposition transitoire viserait également certaines voitures déjà entrées sur le territoire avant la publication de la Loi de finances 2027, mais dont les formalités douanières restent inachevées.

Cette mesure ne supprime donc pas la condition d’âge à l’importation. Elle concerne uniquement les dépassements intervenus après l’expédition.

Transferts sociaux : plus de 4 400 milliards de dinars

Les dépenses de transfert atteindraient 4 415,35 milliards de dinars en crédits de paiement.

L’enveloppe comprend notamment 717,7 milliards de dinars pour les subventions aux produits de large consommation, dont 355,84 milliards pour les céréales, 94,31 milliards pour le lait et 120 milliards pour la stabilisation des prix du sucre, de l’huile et du café vert.

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Les transferts destinés aux personnes atteindraient 2 414,15 milliards de dinars, contre 650,04 milliards pour les collectivités locales.

Un fonds pour les dégâts causés par les intempéries

Le projet prévoit la création d’un « Fonds national de réparation des dommages causés par les intempéries ».

Ce compte d’affectation spéciale doit financer les travaux de réparation des dégâts provoqués par les mauvaises conditions météorologiques sur les routes et les ouvrages associés.

Le budget prévoit par ailleurs des investissements dans les infrastructures, notamment les réseaux de transport, les routes, les tunnels, le métro d’Alger et les réseaux de tramway.

Fiscalité : plusieurs mesures pour les entreprises

Le projet prévoit plusieurs dispositions destinées à renforcer les recettes fiscales et à soutenir l’investissement.

Il propose notamment d’exonérer de droits de douane et de TVA certains composants et matières premières destinés à la sous-traitance dans les industries mécaniques, électroniques et électriques.

Le texte prévoit aussi une taxe de 20 % sur les bénéfices des sociétés de fabrication et d’importation de bière.

Autre changement proposé : les entreprises exploitant plusieurs établissements devraient effectuer une déclaration fiscale distincte pour chacun d’eux.

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Le projet prévoit enfin la création d’une Autorité de régulation et de surveillance dans le domaine de l’assurance économique.

Le PLF 2027 doit désormais poursuivre son parcours au Parlement, où ses dispositions pourront encore évoluer avant son adoption définitive.