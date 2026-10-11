Fin du cash : le PLF 2027 prévoit un nouvel avantage pour encourager le paiement électronique

Le paiement électronique pourrait devenir plus avantageux pour les commerçants et les professionnels en Algérie. Le projet de loi de finances 2027 prévoit une réduction d’impôt de 10 % pour les contribuables qui encaissent au moins la moitié de leurs recettes par voie électronique. À travers cette mesure, les pouvoirs publics veulent accélérer l’abandon progressif du cash dans les transactions courantes, tout en encourageant la bancarisation des petits exploitants et des professions libérales.

PLF 2027 : qui pourra bénéficier de la réduction d’impôt de 10 % ?

L’article 133 du projet de loi de finances 2027 introduit un avantage fiscal destiné à encourager le recours aux paiements électroniques. Le dispositif concerne deux catégories de contribuables. Ceux soumis à l’impôt forfaitaire unique (IFU) et ceux assujettis à l’impôt sur le revenu global (IRG) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

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Pour profiter de cette réduction, les contribuables concernés devront justifier qu’au moins 50 % de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes professionnelles proviennent d’encaissements électroniques.

Le texte prévoit également une condition administrative. Les bénéficiaires devront présenter, lors du dépôt de leur déclaration annuelle, les documents attestant les paiements reçus par voie électronique.

Cette incitation fiscale s’appliquera aux opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2028, selon les dispositions prévues par le PLF 2027.

Paiement électronique en Algérie : pourquoi l’État mise sur les incitations fiscales

Cette mesure répond à un problème persistant dans les transactions commerciales en Algérie. La place prépondérante des paiements en espèces. Le recours massif au cash complique le suivi des opérations et la reconstitution du chiffre d’affaires réellement réalisé par les professionnels.

Dans l’exposé des motifs du projet de loi, les pouvoirs publics soulignent que cette situation limite la traçabilité des transaction. Et favorise la sous-déclaration des revenus, avec des conséquences sur les recettes fiscales.

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Le gouvernement entend donc agir directement sur les intérêts économiques des contribuables. En leur accordant une réduction d’impôt, il cherche à rendre les paiements électroniques plus attractifs et à inciter les professionnels à les intégrer davantage dans leurs activités quotidiennes.

La mesure vise également à soutenir la bancarisation des petits exploitants et des professions libérales, ainsi qu’à accompagner la numérisation des services financiers.

Terminaux de paiement électronique : un équipement encore peu répandu en Algérie

Malgré les efforts engagés pour développer les moyens de paiement modernes, leur utilisation reste limitée dans le commerce de proximité. Selon les chiffres du GIE Monétique cités dans la source, le taux global de dotation en terminaux de paiement électronique (TPE) avoisine seulement 5 %.

Ce faible déploiement illustre les difficultés rencontrées pour faire évoluer les habitudes de paiement. L’obligation de disposer de terminaux ne suffit pas, à elle seule, à convaincre les opérateurs économiques de modifier leurs pratiques.

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L’exposé des motifs du PLF 2027 souligne ainsi la nécessité d’accompagner les mesures existantes par un avantage financier direct. La réduction d’impôt doit notamment permettre aux professionnels de tirer un bénéfice concret de l’adoption des paiements dématérialisés.

En parallèle, les efforts se poursuivent pour étendre le parc de TPE et développer d’autres solutions. Notamment les paiements par smartphone.

Réduction du cash : le PLF 2027 veut accélérer la transition vers les paiements numériques

Avec cette réduction fiscale, les pouvoirs publics ajoutent un nouvel outil aux mesures destinées à moderniser les transactions financières en Algérie. L’enjeu dépasse le simple développement des terminaux de paiement. Il s’agit aussi d’élargir l’accès aux services bancaires et de favoriser une meilleure traçabilité des échanges commerciaux.

L’efficacité du dispositif dépendra toutefois de son adoption par les professionnels concernés. Et de leur capacité à atteindre le seuil requis de 50 % d’encaissements électroniques.

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Prévue jusqu’au 31 décembre 2028, cette mesure constitue ainsi l’un des leviers envisagés par le PLF 2027 pour encourager de nouvelles habitudes de paiement et réduire progressivement la place des espèces dans l’économie.