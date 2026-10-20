Impôts 2027 : ni nouveau taux ni nouvelle taxe, selon la DGI

Le directeur général des Impôts, Djamel Hanich, affirme que le projet de loi de finances 2027 ne comporte aucune nouvelle hausse fiscale. Le texte ne crée pas de nouvel impôt et ne relève aucun taux existant.

Il s’est exprimé ce mardi sur les ondes de la Radio algérienne Chaîne 1. Il a présenté ce choix comme une mesure de protection du pouvoir d’achat.

Ni hausse de taux, ni nouvel impôt

Djamel Hanich a été clair sur ce point. Le projet de loi de finances 2027 ne relève aucun taux d’imposition. Il n’introduit pas non plus de nouvelles taxes.

Selon lui, les autorités ont voulu préserver le pouvoir d’achat des citoyens. Le texte évite donc toute charge fiscale supplémentaire pour les ménages. Cette orientation concerne l’ensemble du projet de loi.

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Des mesures pour les petits revenus

Le responsable a également détaillé le contenu social du texte. Le projet prévoit des dispositions qui visent directement les titulaires de revenus fragiles. Il agit aussi sur le pouvoir d’achat des citoyens en général.

Ces dispositions prennent la forme d’exonérations fiscales. Le texte en prévoit de nouvelles. Il prolonge aussi des exonérations déjà en vigueur.

Ces exonérations d’impôts et de taxes s’appliquent à certains produits essentiels. Il s’agit de denrées consommées par le citoyen ordinaire. Le directeur général n’a pas détaillé la liste de ces produits dans sa déclaration.

La prolongation de ces mesures évite un retour de la fiscalité sur ces produits. Elle maintient donc leurs prix à un niveau stable, sur le plan fiscal.

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Un texte encore au stade de projet

Le texte reste un projet de loi. Le Parlement doit encore l’examiner avant son adoption définitive. Les dispositions annoncées par Djamel Hanich pourraient donc évoluer durant ce processus.

Cette déclaration intervient dans un contexte de forte attention aux prix. Le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné, lors du dernier Conseil des ministres, plusieurs mesures de contrôle des prix des produits de base. Le gouvernement met ainsi en avant la défense du pouvoir d’achat sur plusieurs fronts à la fois.

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