Le projet de loi de finances 2027 a franchi une première étape parlementaire ce lundi 16 novembre. Réunis en séance plénière, les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont approuvé le texte à la majorité des voix.

Hausse des dépenses publiques, protection du pouvoir d’achat et diversification économique figurent parmi les principales orientations du prochain budget. Mais derrière ce vote favorable, trois formations de l’opposition ont exprimé leur désaccord, entre abstention et rejet.

PLF 2027 : l’APN valide les grandes orientations du budget

Le ministre des Finances, Mohamed Lamine Lebbou, a salué l’adoption du texte, y voyant une volonté commune de concrétiser les politiques financières de l’État et de répondre aux attentes économiques et sociales des citoyens.

La présidente de l’APN, Khalida Boufedeche, a pour sa part insisté sur les enjeux économiques du prochain exercice, dans un contexte international marqué par les mutations géopolitiques et la concurrence autour des ressources et des marchés.

Elle a notamment mis en avant la nécessité de construire une économie diversifiée et productive. Capable de mieux valoriser les ressources nationales et de renforcer les capacités d’exportation de l’Algérie.

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Parmi les orientations du PLF 2027, elle a cité l’accompagnement de l’investissement productif, l’amélioration du climat des affaires, le soutien aux entreprises et le renforcement des secteurs stratégiques.

La présidente de l’APN a également salué les décisions visant à ne pas introduire de nouvelles taxes et redevances. Estimant qu’elles contribuent à préserver le pouvoir d’achat des citoyens.

Budget 2027 : les dépenses publiques dépassent 17 882 milliards de dinars

Sur le plan financier, le projet prévoit des dépenses de 17 882,6 milliards de dinars. Contre 17 636 milliards dans la loi de finances 2026.

Cette progression doit notamment permettre de couvrir les engagements sociaux de l’État, dont le soutien aux salaires et les transferts sociaux. Tout en accompagnant les investissements économiques et les projets d’infrastructures.

Le budget repose sur un prix de référence du pétrole fixé à 60 dollars le baril. Les recettes de la fiscalité des hydrocarbures devraient, quant à elles, atteindre 4 157,2 milliards de dinars à la clôture de 2026, selon les prévisions présentées dans le document accompagnant le projet.

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Cette évolution s’explique notamment par l’augmentation des volumes exportés et des prix des hydrocarbures sur les marchés internationaux.

Le surplus attendu doit contribuer à alimenter le Fonds de régulation des recettes (FRR) à hauteur de 1 459,3 milliards de dinars et à financer une partie du déficit du Trésor public.

Ces arbitrages budgétaires accompagnent notamment les ambitions de croissance hors hydrocarbures, avec une attention particulière portée aux projets miniers et aux infrastructures.

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PLF 2027 : pourquoi le PT s’est abstenu et le MSP et Jil Jadid ont voté contre ?

Si le projet a obtenu la majorité des voix à l’APN, trois formations politiques ont exprimé leurs réserves sur son contenu.

Le Parti des travailleurs choisit l’abstention

Le Parti des travailleurs (PT) a choisi l’abstention. Dans un communiqué, il explique cette position par le rejet de ses propositions d’amendement. Sur les 11 amendements présentés par ses députés, 10 auraient été écartés en amont par l’administration et le bureau de l’APN.

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Le parti de Louisa Hanoune précise toutefois qu’il ne s’est pas opposé au texte, malgré ses insuffisances. Il estime notamment que celui-ci préserve les transferts sociaux, les subventions aux produits de large consommation ainsi que le soutien aux établissements et entreprises publics.

Le MSP rejette le budget et pointe les déséquilibres financiers

Le Mouvement pour la société de la paix (MSP) a, de son côté, voté contre le projet. Son groupe parlementaire avance huit arguments, parmi lesquels l’absence d’une vision claire pour corriger les déséquilibres financiers structurels, le déficit budgétaire persistant, la progression de la dette publique et la baisse des réserves de change.

Le mouvement déplore également le rejet de la majorité de ses amendements. Tout en reconnaissant les efforts du gouvernement en matière de développement et de préservation des engagements sociaux de l’État.

Jil Jadid réclame une autre orientation budgétaire

Enfin, Jil Jadid justifie son vote contre par la nécessité d’une autre orientation budgétaire. Le parti précise que son opposition ne concerne ni l’investissement public ni les dépenses sociales, mais réclame un budget davantage tourné vers la transformation de l’économie, la protection du pouvoir d’achat et la transparence dans l’utilisation des ressources publiques.

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L’adoption du PLF 2027 à l’APN marque ainsi une étape importante dans la préparation du prochain exercice budgétaire. Entre maintien des engagements sociaux et accélération de la diversification économique, le texte porte les priorités financières du gouvernement, sans pour autant convaincre l’ensemble des formations parlementaires.