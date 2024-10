PLF 2025 : Un budget de 25 milliards de dollars pour renforcer la défense algérienne

Le projet de loi de finances 2025 dévoile un budget record de 25,152 milliards de dollars pour le ministère de la Défense nationale en Algérie.

Cette augmentation de plus de 10 % par rapport à l’année précédente, atteignant 3349 milliards de dinars, reflète les priorités sécuritaires du pays, particulièrement face aux menaces aux frontières.

Une partie de cette somme sera investie dans la modernisation de l’arsenal militaire, incluant des systèmes de défense avancés.

Le gouvernement prévoit de renforcer la sécurité des frontières, notamment dans la wilaya de Djanet près de la Libye, en investissant 11 milliards de dinars pour protéger ces zones stratégiques.

Renforcement stratégique pour une défense globale

Le président de la République a élaboré un vaste programme visant à renforcer la défense nationale et la cybersécurité.

Face aux menaces croissantes telles que le terrorisme et le crime organisé, l’état mettra l’accent sur le développement d’une stratégie numérique avancée.

Ce plan inclut le renforcement des capacités de défense dans le cyberespace pour protéger les infrastructures et les données sensibles du pays.

De plus, entre 2024 et 2029, l’Algérie prévoit d’augmenter le nombre de ses satellites pour répondre à des besoins civils et militaires, tout en investissant dans l’industrie militaire nationale.

L’objectif est de parvenir à l’autosuffisance et de réduire les importations, contribuant ainsi à la stabilité économique.

Une lutte intensifiée contre les menaces transfrontalières

Dans les cinq prochaines années, l’Algérie mettra en place une stratégie nationale rigoureuse pour lutter contre les trafics de drogues, les substances psychotropes et autres formes de criminalité transnationale.

Les unités de l’Armée nationale populaire (ANP) continueront leur combat acharné contre les réseaux criminels, les mafias du trafic de stupéfiants et les groupes de contrebande.

En parallèle, le gouvernement prendra des mesures pour intensifier la vigilance contre l’immigration illégale, la contrebande de matières premières, ainsi que l’exploration minière non autorisée dans le sud du pays.

Cette approche vise à protéger la souveraineté nationale et à garantir la sécurité aux frontières.

En somme, ce budget sans précédent reflète la volonté de l’Algérie de maintenir une force militaire robuste, capable de répondre aux défis sécuritaires actuels et futurs, tout en intégrant des stratégies modernes dans la défense nationale.