PLF 2023 : quel budget pour la subvention du sucre et de l’huile ?

L’huile et le sucre sont des produits largement consommés par les Algériens. De ce fait ; leur prix et leur accessibilité sont souvent évoqués par les citoyens, mais aussi par les responsables.

‏C’est dans ce cadre que le ministre du Commerce, Kamel Rezig a pris la parole lors d’une audition devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances 2023.

À cette occasion, il a révélé qu’un budget de 38,5 milliards de dinars algériens a été alloué dans le but de subventionner le sucre blanc et l’huile raffinée. À savoir que la subvention de ces produits aide grandement à la baisse du prix final sur le marché, et rend ces denrées plus accessibles.

Loi de finance 2023 : quel budget alloué au ministère du Commerce ?

En ce qui concerne le projet de loi de finances de l’année 2023, il faut savoir qu’un budget est alloué au ministère du commerce. Le ministre du commerce a donc révélé celui-ci, qui s’élevé à 66,21 milliards de dinars. Kamel Rezig a donné plus de détails par rapport à la répartition de celui-ci.

Selon le média arabophone Ennahar, grâce au nouveau projet de loi de finances, 1 milliard de dinars ont été alloués à ce même secteur afin de compenser les dépenses de transport de marchandises vers le sud. En ce qui concerne le budget d’équipement il s’élève à plus de 8,87 milliards de dinars.

A savoir que les frais nécessaires au bon fonctionnement du secteur du commerce au titre de l’année 2023, ont été quant à eux estimés à 57,38 milliards de DA.

Le ministre du Commerce a également souligné, lors de sa présentation de la politique du secteur. Il a donc affirmé qu’il continuera à encourager les exportations hors hydrocarbures en encourageant les exportateurs. Son objectif est : « atteindre 10 milliards de dollars d’exportations algériennes hors hydrocarbures ».