PLF 2023, importation… 3 points à retenir du conseil des ministres

Projet de Loi de finances 2023, l’Enseignement supérieur, agriculture… La réunion du conseil des ministres de ce 2 octobre a connu plusieurs dossiers importants.

Présidé par le président Abdelmadjid Tebboune, le conseil des ministres d’aujourd’hui a aussi connu plusieurs nouvelles instructions du chef de l’État.

Évoquant le dossier du projet de la loi de finances, le président Tebboune a qualifié l’atteinte à l’économie nationale de « crime ». « Les infractions à la réglementation des changes et des mouvements des capitaux qui constituent, elles aussi, un crime nuisible aux intérêts du pays et exige l’application des peines les plus lourdes », a-t-il lancé lors de la réunion.

Pour faire face à ces « infractions », le chef de l’État a insisté sur la nécessité de veiller, par tous les moyens, à la préservation et à la protection des deniers du peuple de toutes formes de malversation.

Économie : Tebboune veut accorder à l’Université un rôle « pionnier »

Sur le dossier de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le président Tebboune a donné plusieurs instructions aux responsables du secteur. Il a ordonné d’augmenter davantage le taux d’orientation vers les spécialités dans les domaines des sciences, des mathématiques et de la technologie, insistant sur la nécessité de réformer en profondeur le système de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de moderniser les œuvres universitaires.

Dans le même sillage, le chef de l’Etat a ordonné aux responsables du secteur d’accorder à l’Université un rôle pionnier en tant que locomotive de l’économie nationale, à travers davantage de flexibilité en matière d’accès à l’économie de la connaissance et d’adaptation aux mutations économiques survenant dans le monde. L’objectif étant de permettre à l’Université de contribuer à la création de la richesse et à la consécration de la concurrence et de la liberté d’innovation.

Matériel agricole : feu vert pour la reprise de l’importation

Dans le secteur de l’agriculture, le conseil des ministres a été aujourd’hui par le feu vert du président Tebboune quant à la reprise de l’importation du matériel agricole, tous types confondus, ainsi que ses pièces de rechange. Une décision qui concerne les particuliers à titre individuel, mais aussi les sociétés.

Sur ce point, le chef de l’État a insisté sur l’importation des tracteurs agricoles de moins de cinq ans, et ce, en attendant de parvenir à un équilibre entre les tracteurs fabriqués localement et ceux importés.