Plateforme Tawassol : comment signaler un commerçant qui n’affiche pas ses prix ou dépasse les plafonds ?

Les consommateurs algériens disposent désormais d’un canal direct pour faire remonter leurs griefs. Le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national vient d’ouvrir officiellement « Tawassol – La voix du consommateur », un portail en ligne accessible à l’adresse https://tawassol.commerce.gov.dz.

Objectif affiché : raccourcir la distance entre le citoyen qui constate un abus dans un magasin et les services chargés d’y mettre fin. L’initiative prolonge une série de chantiers numériques engagés par le département du commerce depuis plusieurs mois.

Elle vise, selon les termes du ministère, à moraliser les pratiques commerciales et à mieux suivre les préoccupations exprimées d’un bout à l’autre du territoire.

Tawassol ouvre la voie aux signalements d’infractions commerciales

Le cœur de la plateforme repose sur le signalement. Un consommateur qui entre dans une boutique sans étiquettes de prix peut le déclarer en ligne.

Même chose lorsqu’un commerçant facture au-delà des prix réglementés ou plafonnés fixés par l’État. Les manquements aux règles d’hygiène entrent eux aussi dans le champ des déclarations recevables.

Un quatrième motif complète le dispositif : les ruptures d’approvisionnement. Si un produit de large consommation disparaît des rayons, l’information peut être transmise aux autorités via le portail.

Ce volet rejoint les efforts déployés contre les tensions d’approvisionnement, le gouvernement ayant déjà misé sur un verrou numérique contre la spéculation et les pénuries pour sécuriser le circuit de distribution.

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Un espace d’information pour les citoyens et les opérateurs

La plateforme numérique ne se limite pas aux réclamations. Une rubrique spécifique accueille les demandes de renseignements. Commerçants, importateurs, artisans ou simples particuliers peuvent y solliciter des éclaircissements sur la réglementation en vigueur et obtenir des orientations précises.

Un second espace, pensé pour le grand public, diffuse conseils et recommandations. Le ministère entend ainsi diffuser ce qu’il appelle une culture de la consommation, autrement dit des réflexes d’achat plus avertis, aussi bien chez les ménages que chez les opérateurs économiques.

La protection des consommateurs passe par le numérique

Tawassol s’ajoute à un écosystème déjà bien fourni. L’application Morafikcom avait ouvert la brèche en mai dernier, lorsque deux fonctionnalités de signalement en temps réel ont été greffées à l’outil mobile, permettant à chaque acheteur d’alerter les inspecteurs sans attendre leur passage.

D’autres administrations avancent dans la même direction. Le ministère du Travail a ainsi mis en ligne, l’été dernier, un portail de signalement baptisé « Tabligh » destiné à recueillir les cas de corruption. Le commerce extérieur, lui, a basculé l’importation de services vers une interface unique obligatoire depuis août.

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Une application mobile Tawassol annoncée dans les prochaines semaines

Le département ministériel ne compte pas s’arrêter au site web. Une déclinaison pour smartphones est en préparation et sera mise à disposition des utilisateurs prochainement.

Le format mobile devrait accélérer les remontées, un signalement pouvant alors être transmis depuis le magasin lui-même, photo à l’appui.

Reste la question du traitement. L’efficacité réelle de ce guichet dépendra de la rapidité avec laquelle les brigades de contrôle exploiteront les déclarations reçues. Le ministère a, pour sa part, invité l’ensemble des citoyens à se connecter au portail et à tester les services proposés.

Pour les ménages confrontés à l’érosion de leur pouvoir d’achat, l’outil représente un levier supplémentaire. Encore faut-il qu’il soit utilisé. La réussite de « La voix du consommateur » se mesurera moins au nombre de fonctionnalités qu’au volume de dossiers effectivement traités sur le terrain.

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