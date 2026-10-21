Commerce intérieur : une plateforme pour détecter les hausses de prix

Le ministère du Commerce intérieur a lancé une plateforme numérique unifiée qui relie les secteurs concernés. Elle détecte les hausses anormales de prix et analyse les données en amont, pour agir avant l’aggravation d’une crise.

Le directeur central du ministère, Noureddine Haridi, a donné ces précisions ce mercredi. Il était l’invité de l’émission « l’invité du matin » de la Radio algérienne Chaîne 1.

Prix de gros et de détail publiés en ligne

Le ministère publiera désormais les prix de gros et de détail sur ses sites internet. Il proposera aussi des applications numériques. Les citoyens pourront y signaler tout abus ou toute hausse injustifiée.

Des campagnes de sensibilisation accompagneront ces outils. Le ministère les prévoit à grande échelle, afin de renforcer la confiance des consommateurs dans ce nouveau dispositif de suivi.

À LIRE AUSSI : Fruits et légumes : plafonnement, stocks, contrôles… comment l’État veut freiner la hausse des prix

Plafonnement des prix : légumineuses, viandes et légumes

Selon Noureddine Haridi, les nouvelles instructions portent d’abord sur un système de plafonnement des prix. Il vise les produits de large consommation. Il a cité les légumineuses, les viandes et les légumes.

Cette mesure découle des décisions du dernier Conseil des ministres. Le président Abdelmadjid Tebboune avait ordonné ce système, avec des marges bénéficiaires encadrées pour limiter les abus des intermédiaires.

Facturation obligatoire pour les produits agricoles

Le responsable a insisté sur le renforcement du système de facturation obligatoire. L’obligation de délivrer des factures concerne surtout les produits agricoles. L’objectif est de suivre le parcours des produits, de l’agriculteur au consommateur final. Cette traçabilité doit aussi limiter la fraude et la spéculation.

Le ministère simplifie les procédures légales de facturation. Il développe aussi un système électronique de suivi des prix. Il diffusera des bulletins périodiques sur ses sites, pour que le consommateur connaisse les prix réels.

À LIRE AUSSI : « Un crime contre le peuple » : Tebboune ordonne 7 mesures immédiates face à la hausse des prix

17 milliards de dinars de fraude et d’évasion

Les services de contrôle ont relevé de nombreuses pratiques commerciales illégales lors de leurs interventions périodiques. Noureddine Haridi a cité la fraude et l’évasion de facturation. Il les a estimées à 17 milliards de dinars.

Cette annonce s’inscrit dans la mise en œuvre des mesures du Conseil des ministres du 18 octobre. Ce texte prévoyait aussi une base de données numérique, qui sert de mécanisme d’alerte. Il imposait aussi un suivi local quotidien, sous la responsabilité des walis.

À LIRE AUSSI : Le ministère avertit : jusqu’à 100 000 DA d’amende et fermeture pour défaut d’affichage des prix