Plateforme numérique lancée pour une distribution optimisée du lait subventionnée

La numérisation de la distribution du lait subventionné en Algérie est une étape cruciale dans le développement du secteur agricole. Sous la supervision du ministère du Commerce, cette plateforme numérique vise à améliorer la gestion et le suivi de la distribution du lait subventionné dans les unités de vente au détail.

De plus, lors d’une visite à la laiterie d’Arib à Aïn Defla, le ministre de l’Agriculture, Mohamed Abdelhafid Henni, a écouté une présentation détaillée sur cette plateforme numérique et a souligné son importance pour la prise de décision.

La nouvelle plateforme numérique permettra de suivre les quotas mensuels accordés aux producteurs de lait, ainsi que les quantités produites quotidiennement par unité de production. Elle permettra également de surveiller la quantité quotidienne de lait subventionné distribuée par chaque détaillant, y compris les sachets de lait pasteurisé et subventionné. Cette initiative facilitera la collecte d’informations en temps réel sur le réseau de distribution, ce qui permettra aux autorités compétentes d’apporter les ajustements nécessaires si besoin.

La numérisation du secteur laitier en Algérie se déroulera en trois étapes. Tout d’abord, la numérisation de l’approvisionnement en matière première laitière pour 118 laiteries publiques et privées contractées avec l’Office National du Lait et de ses Dérivés, en collaboration avec les ministères de l’Intérieur, des Collectivités Locales, de l’Aménagement du Territoire, du Commerce et de la Promotion des Exportations.

Ensuite, la numérisation du réseau de distribution sera réalisée par le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, en collaboration avec le ministère de l’Agriculture. Une phase pilote sera également mise en place pour la numérisation des expéditions quotidiennes par les distributeurs et les détaillants en temps réel.

Vers la généralisation de cette initiative sur le territoire nationale

Le ministre Henni a souligné que cette initiative sera étendue à l’ensemble du territoire national au cours du dernier trimestre de l’année en cours, après l’approbation finale des services de contrôle du ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations.

La numérisation de la distribution du lait subventionné en Algérie constitue une avancée majeure pour le secteur agricole. Grâce à cette plateforme numérique, le suivi et la gestion de la distribution du lait subventionné seront améliorés, ce qui contribuera à une meilleure planification et à une prise de décision plus efficace. La numérisation en trois étapes garantira une transition en douceur vers ce nouveau système. Cette initiative sera bientôt étendue à l’ensemble du pays, ce qui renforcera davantage le secteur laitier algérien.

A LIRE AUSSI : Nouvelle cartographie de distribution du lait subventionné adoptée