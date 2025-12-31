Plateforme numérique AADL 3 : l’agence répond aux accusations en publiant les chiffres officiels

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a annoncé que le cap des 250 000 paiements a été franchi pour le programme « AADL 3 ». Malgré quelques inquiétudes techniques initiales, le processus de versement de la première tranche s’accélère à travers tout le pays.

Selon les derniers chiffres communiqués par l’Agence, le nombre de souscripteurs ayant finalisé le paiement de la première tranche via la plateforme de paiement électronique a dépassé le quart de million au 31 décembre 2025.

Plus précisément, durant les dix premiers jours suivant le lancement de l’opération, pas moins de 312 521 souscripteurs ont pu accomplir les procédures de paiement avec succès. Ces données témoignent de la fluidité progressive du système numérique mis en place pour cette nouvelle édition du programme logement.

Le passage à cette étape cruciale vient mettre un terme à une vague d’incertitudes. Au cours des dernières heures, une large partie des souscripteurs a reçu les ordres de versement, dissipant ainsi les rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux.

AADL 3 : Plus d’un quart de million de souscripteurs ont déjà réglé la première tranche

Le retard technique temporaire, observé au lancement, avait en effet alimenté de nombreuses spéculations. Des informations erronées suggéraient l’exclusion des candidats n’ayant pas reçu leur ordre de paiement ou l’existence d’un système de « quotas » discriminatoire qui pénaliserait les derniers servis en matière de délais de livraison.

Face à l’inquiétude concernant le délai de paiement de deux mois, les témoignages des souscripteurs confirment une réalité rassurante : le délai de rigueur ne commence à courir qu’à partir de la date de réception effective de l’ordre de versement, et non à partir de la date de lancement global de l’opération.

Malgré ces avancées, une partie des souscripteurs attend toujours ses notifications et appelle l’Agence à multiplier les communiqués officiels pour maintenir un climat de sérénité. De son côté, l’AADL réitère régulièrement son appel à la vigilance, invitant les citoyens à :

S’informer exclusivement via les canaux officiels (site web et pages certifiées).

Ne pas prêter foi aux rumeurs propagées par des pages non autorisées sur les réseaux sociaux.

L’opération se poursuit donc activement, confirmant l’ampleur de ce chantier national et l’adhésion massive des citoyens à cette formule de logement.