Plateau El-Haddef – 1/4 League des Champions : Ancelotti est un lâche et Xavi est négatif

Un consultant d’une émission sportive d’une chaine de télévision privée a osé dézinguer l’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, et celui du FC Barcelone, Xavi Hernández. La vidéo a enflammé la toile sur les réseaux sociaux.

Dans l’émission « El-Farik El-Douali », diffusée sur « El-Heddaf TV », certains consultants se permettent à critiquer les grands entraineurs au monde. Comme est le cas avec Mohaled-Lamine Benchabir, qui a contesté les choix tactiques de Carlo Ancelotti lors du match Real Madrid-Manchester City.

« Ancelotti devient lâche lorsqu’il s’agit des grands matchs. C’est décevant de le voir demander à ses joueurs de défendre d’une telle manière face à Manchester City. Comme il est Italien, je pense qu’il a jugé utile d’opter pour une tactique défensive. Je me contente par ça, car le nul a permis au Real de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions européenne », dira-t-il.

Le consultant s’est enflammé et a fallu l’intervention de l’animateur pour le recadrer. Ce dernier, a rappelé son collègue qu’il ne faut pas exagérer dans la contestation d’un grand entraineur comme Ancelotti, qui cumule plus de 32 années de carrière.

Quand Benchabir critique sévèrement Xavi

Le consultant ne s’est pas arrêté là. En effet, il a aussi osé critiquer l’entraineur du FC Barcelone Xavi Hernandez, suite à la lourde défaite concédée face au Paris Saint-Germain, dans le cadre du même tour de la compétition européenne.

« Xavi a opté pour un dispositif tactique défaillant. On a vu comment le PSG maitrisait parfaitement les débats du match. Aussi, il a influé négativement sur ses joueurs à cause de son comportement. La preuve, il a écopé de nombreux cartons jaunes et rouges depuis l’entame de la saison… À mon avis, il assume une grande part de responsabilité de la défaite, synonyme de l’élimination », dira-t-il.