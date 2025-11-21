Plateau d’Ouled Fayet : un an de travaux… Et des semaines de perturbations de réseaux

Le Plateau, quartier en pleine expansion de la commune d’Ouled Fayet à Alger, traverse depuis plus d’un an une période difficile marquée par des travaux routiers lourds et des perturbations répétées des services numériques. Le chantier de dédoublement de la route, lancé en 2024, transforme la mobilité, mais perturbe aussi de manière régulière le fonctionnement des réseaux essentiels.

Les habitants constatent, semaine après semaine, l’impact de ces interventions sur le terrain. Les engins mobilisés pour les travaux débordent parfois de leurs zones d’action et endommagent des installations sensibles liées à l’électricité, à l’eau ou aux télécommunications. Depuis avril 2025, les perturbations d’internet et de téléphone fixe s’enchaînent. Certaines durent deux à quatre jours, parfois davantage, et plongent les résidents dans une situation délicate, d’autant que même les réseaux mobiles offrent une réception affaiblie dans plusieurs rues du quartier.

Dans un contexte où le numérique structure désormais l’essentiel de la vie professionnelle et familiale, ces interruptions créent une vraie pression sur les foyers concernés. Télétravail suspendu, difficultés pour accéder aux cours en ligne, impossibilité d’assurer une communication stable. Chaque panne complique la vie quotidienne et alimente les inquiétudes. Beaucoup regrettent le manque d’informations officielles à ce sujet. Selon plusieurs résidents, aucune communication claire ne circule pour expliquer la nature des incidents ou les délais de réparation, malgré les réclamations déposées auprès d’Algérie Télécom.

Perturbations du réseau à Ouled Fayet : Quelles options pour dépasser la situation ?

Cette situation met en lumière un problème récurrent, celui de l’absence de coordination visible entre les services techniques mobilisés sur le chantier et les opérateurs responsables des infrastructures réseau. Les habitants s’interrogent sur les protocoles en place pour protéger les installations durant les travaux et prévenir les interruptions prolongées. Ils souhaitent comprendre comment éviter que les mêmes lignes ne subissent les mêmes dommages d’un mois à l’autre.

La question de l’indemnisation se pose également avec insistance. Les abonnés concernés rappellent qu’ils s’acquittent de leurs factures malgré un service perturbé. Ils demandent l’ouverture d’un cadre clair permettant de traiter ces situations, notamment lorsque les coupures se répètent ou dépassent des délais jugés raisonnables. Pour beaucoup, la problématique dépasse le seul confort, car l’accès à internet s’apparente désormais à un service fondamental.

Les résidents du Plateau d’Ouled Fayet souhaitent aujourd’hui une réponse structurée, avec un plan d’action qui protégera les infrastructures durant les travaux, une meilleure communication en cas d’incident et un mécanisme d’indemnisation adapté aux réalités du terrain. Ils affirment comprendre l’importance des chantiers en cours pour l’avenir du quartier, mais ils estiment indispensable que leur quotidien ne bascule pas durablement dans l’incertitude numérique.