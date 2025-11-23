Plaques d’immatriculation : le ministre Sayoud fait le point sur la réforme

Le dossier de l’unification de l’immatriculation des plaques automobiles est revenu sur le devant de la scène avec force, suite aux demandes parlementaires visant à renforcer l’unité nationale, à éradiquer l’une des manifestations de division et de discrimination, et à atténuer les pressions administratives croissantes sur les municipalités et les services d’immatriculation des véhicules lors des changements de résidence ou de l’enregistrement de véhicules entre les différentes wilayas.

Dans une réponse officielle adressée au député de l’Assemblée Populaire Nationale, Azzedine Zehouf, concernant une question écrite sur les raisons du blocage du projet d’unification de l’immatriculation, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire, Saïd Sayoud, a apporté des précisions.

Unification des immatriculations et règles de circulation : le gouvernement confirme le lien stratégique

En effet, le ministre Sayoud a expliqué que son ministère travaille actuellement sur une révision complète du cadre juridique et réglementaire relatif à l’immatriculation des véhicules.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un effort gouvernemental visant à développer les règles de la circulation routière, à améliorer la sécurité routière et à protéger les biens.

Le ministre a souligné que cette révision se déroule selon une approche participative impliquant les secteurs concernés. Elle comprend l’établissement de nouvelles normes pour l’identification et l’immatriculation des véhicules.

🟢 À LIRE AUSSI : Permis de conduire 2025 : Attention ! l’examen du code va changer, voici les nouveautés

L’achèvement du système se fera par le biais de décrets réglementaires complémentaires suite à la promulgation de la nouvelle loi sur la circulation routière.

Saayoud confirme une révision globale pour renforcer la sécurité routière et l’unité nationale

Il a ajouté que la mise à jour du système d’immatriculation reste liée à la publication du nouveau cadre juridique régissant la circulation.

La réponse ministérielle a également rappelé que la réunion du Conseil des Ministres tenue le 2 novembre 2025, sous la présidence du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a examiné les mesures proposées dans le projet de loi sur la circulation routière.

🟢 À LIRE AUSSI : Jusqu’à 13 000 DA d’amende : le nouveau Code de la route durcit radicalement les sanctions

Ce projet inclut des procédures strictes pour réduire les accidents de la route et prend en compte les différents éléments du système, notamment les auto-écoles, les conducteurs, les véhicules et les dispositifs de contrôle. L’objectif est d’établir une politique nationale unifiée et plus rigoureuse en matière de sécurité routière.