Plaques d’immatriculation : Le Ministère impose une nouvelle procédure pour ce type de véhicules

Dans un communiqué publié ce dimanche, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a appelé tous les propriétaires de véhicules dont la première mise en circulation est inconnue (xxxxx-x22-xx) ou (xxxxx-x33-xx) à se présenter auprès des services des mines compétents de leur wilaya.

Cette mesure vise à soumettre ces véhicules à un contrôle rigoureux afin de vérifier leur conformité aux normes en vigueur et de permettre ainsi de finaliser les procédures d’immatriculation selon l’année déterminée par les services concernés.

Le ministère a précisé dans son communiqué que cette démarche permettra de régulariser la situation de ces véhicules, leur autorisant ainsi à circuler légalement et à être soumis au contrôle technique obligatoire.

Cette mesure offre également la possibilité de vendre ces véhicules une fois toutes les formalités légales accomplies.

Que signifie « passer aux Mines » ? Ce terme désigne la procédure administrative qui permet de vérifier qu’un véhicule respecte les normes en vigueur avant sa mise en circulation.

Cette vérification est effectuée par un ingénieur des mines. En Algérie, le principe est similaire : les services des mines compétents vont examiner chaque véhicule pour déterminer sa date de fabrication et vérifier qu’il est en état de rouler.

Plaques d’immatriculation : Les normes à respecter en Algérie

Parallèlement à cette campagne de régularisation, il est important de rappeler les normes en vigueur concernant les plaques d’immatriculation des véhicules en Algérie. Ces normes, fixées par l’arrêté du 15 juin 1993, précisent les dimensions, les matériaux et la composition du numéro d’immatriculation.

Ainsi, chaque plaque doit porter un numéro unique composé de trois groupes de chiffres séparés par des tirets. Le premier groupe indique la wilaya d’immatriculation, le second renseigne sur l’année de mise en circulation et la catégorie du véhicule (tourisme, camion, moto, etc.), et le troisième correspond à un numéro d’ordre. Les couleurs et les matériaux utilisés pour les plaques sont également strictement réglementés.

Le respect de ces normes est essentiel pour plusieurs raisons :

Identification du véhicule : Une plaque d’immatriculation conforme permet d’identifier rapidement et sans ambiguïté tout véhicule circulant sur la voie publique.

: Des plaques lisibles et bien fixées facilitent le travail des forces de l’ordre et contribuent à améliorer la sécurité routière. Lutte contre la fraude : Les normes strictes en matière d’immatriculation permettent de lutter contre la falsification des plaques et d’autres infractions liées à l’identification des véhicules.

Les véhicules dont les plaques d’immatriculation ne sont pas conformes aux normes en vigueur sont susceptibles de faire l’objet de contraventions.