Plaques d’immatriculation : Ce qui change dès le 1er janvier 2027 (Journal officiel)

Publié au Journal officiel le 17 juin 2026, un arrêté réglementaire vient de refermer une parenthèse administrative ouverte depuis la création des nouvelles wilayas algériennes. Le texte modifie l’arrêté fondateur du 5 mai 1988 qui régit les règles d’immatriculation des véhicules en Algérie.

Concrètement, il attribue des codes officiels aux onze nouvelles collectivités locales, avec une application fixée au 1er janvier 2027.

Les codes d’immatriculation des nouvelles wilayas désormais gravés dans la loi

Évaluée comme une étape incontournable de la réforme territoriale, cette mise à jour réglementaire était attendue depuis que l’Algérie a officiellement porté son nombre de wilayas à 69.

La numérotation retenue prolonge logiquement la séquence existante, en attribuant les codes 59 à 69 aux nouvelles entités administratives.

Voici la codification telle qu’elle figure dans le texte officiel : Aflou (59), Barika (60), El Kantara (61), Bir El Ater (62), El Aricha (63), Ksar Chellala (64), Aïn Oussera (65), Messaad (66), Ksar El Boukhari (67), Bou Saâda (68) et El Abiodh Sidi Cheikh (69).

Chacune de ces wilayas disposera ainsi d’un identifiant propre sur les plaques de véhicules immatriculés dans son ressort territorial.

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La date butoir du 1er janvier 2027 n’est pas anodine. Elle correspond au calendrier global fixé pour l’entrée en fonction effective des nouvelles wilayas, une fois les structures administratives pleinement opérationnelles.

Une réforme territoriale historique derrière cette décision

Pour comprendre la portée de cet arrêté, il faut rappeler le contexte. En mars 2026, l’Assemblée populaire nationale avait adopté la loi modifiant la loi n° 84-09 relative à l’organisation territoriale de l’Algérie, promouvant onze circonscriptions administratives au rang de wilayas à part entière.

Le ministre de l’Intérieur, Saïd Sayoud, avait alors insisté sur le caractère progressif du transfert de compétences, sous la supervision des walis des wilayas d’origine.

Quelques semaines plus tard, en avril 2026, la promulgation de la loi n° 06-26 avait officialisé une carte administrative comptant désormais 69 wilayas et 1 541 communes.

La publication des codes d’immatriculation constitue donc l’un des derniers maillons de cette chaîne réglementaire, avant le basculement complet prévu en début d’année prochaine.

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Cette réforme s’inscrit dans une dynamique plus ancienne. Depuis l’indépendance, l’Algérie est passée de 15 wilayas à 31, puis à 48, avant d’atteindre 58 en 2019.

Le passage à 69 représente la vague de décentralisation la plus ambitieuse de ces dernières décennies, avec pour objectif affiché de rééquilibrer le développement entre les zones côtières et les territoires intérieurs.