Plaques d’immatriculation – Algérie : la Gendarmerie réfute la rumeur

Une rumeur a circulé sur les réseaux sociaux faisant état des modifications apportés à la plaque d’immatriculation des véhicules en Algérie. La gendarmerie nationale a réagit. En effet, elle démenti formellement ces rumeurs.

Il y a quelques jours, une photo a circulé sur les différents réseaux sociaux qui montre les modifications apportés sur la plaque d’immatriculation des véhicules en Algérie qui n’inclut pas l’indicatif de la wilaya. Et ce, une semaine après la publication la semaine passée d’un arrêté ministériel au Journal officiel n° 3 fixant les règles administratives relatives au numéro d’immatriculation des véhicules automobiles en Algérie.

Mais il s’est avéré que ce n’est ce n’est qu’une rumeur. En effet, c’est ce que nous avons appris de la Gendarmerie nationale qui a réagit via un communiqué sur la page Facebook « Tariki ».

« En ce qui concerne la forme des plaques d’immatriculation des véhicules, qui n’inclut pas le numéro de la wilaya, et qui a circulé sur les réseaux, ces publications sont sans fondement par rapport à ce qui a été publié au Journal officiel numéro 03 ». Lit-on dans le communiqué.

Dans le même communiqué, la Gendarmerie Nationale explique que « L’affaire est relative à la publication d’un arrêté modifiant celui du 05 mai 1988. Ce dernier, précise les règles administratives applicables aux plaques d’immatriculation des véhicules en Algérie ».

Immatriculation : qu’en est-il des véhicules portant le digramme « 22 » ou « 33 » ?

Dans son communiqué, la Gendarmerie Nationale a également précisé que les modifications concernent les véhicules dont l’année de mise en circulation est inconnue et portant le diagramme « 22 » ou « 33 » ». Les propriétaires de ces véhicules devront changer les plaques d’immatriculation avant la fin de l’année en cours.

« Les propriétaires des véhicules de plaques d’immatriculation portant les diagrammes « 22 » et « 33 » devront prendre les mesures nécessaires afin de les remplacer par d’autres qui incluent la première année de circulation. Et ce, avant le 31 décembre 2023 ». Ajoute le communiqué de la Gendarmerie Nationale. Voilà ce qui est désormais clair, net et précis.