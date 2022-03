Plan routier et stade : programme détaillé du match Algérie – Cameroun

C’est demain mardi 29 mars 2022, que les poulains du coach Djamel Belmadi pourront donner un nouveau tournant à leur parcours en équipe nationale. En effet, ils joueront la seconde rencontre des matchs barrages ce qui leur permettra d’assurer leur billet pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Cette rencontre décisive, se jouera au stade Mustapha Tchaker de Blida à partir de 20h30, contre l’équipe camerounaise. Ce match se jouera à guichet fermé, vu qu’hier dimanche 27 mars, les billets se sont arrachés en l’espace de cette journée, c’est pour cette raison que la Direction Générale de la Sureté Nationale et la Protection Civile ont donné des directives et ont mis en place un plan routier et de protection, afin que ce match se déroue dans les meilleures conditions possibles.

Plan routier de la DGSN

La Direction Générale de la Sûreté Nationale a annoncé la fermeture de certaines routes menant au centre-ville de Blida, en passant par le stade Mustapha Tchaker. La direction a également indiqué que la fermeture commencera à partir de demain mardi 29 mars 2022, à partir de six heures du matin, et ce en prévision du match retour Algérie-Cameroun.

Rue Kritli Mokhtar : La route sera fermée au niveau de Ouadi Bou Meftah en direction du tunnel menant au stade Mustapha Tchaker.

Rue 19 juin : La route sera fermée au niveau de la gare du téléphérique en direction du stade Mustapha Tchaker.

Route de Khazrouna : La route sera fermée au niveau du carrefour de Khazrouna.

Ouverture des portes du stade à midi

Selon le directeur de la jeunesse et des sports de Blida, Saad Zougari, l’ouverture des portes du stade se fera à midi et ce afin que cela se fasse dans les meilleures conditions pour les supporters de l’Equipe Nationale, en sachant que le match débutera à 20h30. En précisant aussi que toutes portes plus de 12 du stade seront ouvertes pour demain.

Ce dernier a aussi évoqué le nombre de places qui est passé à environ 20.000, donc une réduction d’environ 10.000 places, et ce afin de remplir les exigences de la FIFA.

Consignes de la Protection Civile de Blida

La Direction de la Protection Civile de Blida a mis en place un dispositif de sécurité et de santé, en prévision de la rencontre footballistique entre l’Equipe Nationale et l’Equipe du Cameroun, ce mardi 29 mars 2022.

Selon un communiqué de la Direction de la Protection Civile de Blida, un dispositif de sécurité et de santé pour cette journée a été installé pour assurer la couverture sécuritaire.

Elle a recommandé aux usagers de la route de réduire leur vitesse, de respecter le code de la route, ainsi que le plan de circulation sur les routes de Blida, qui a été mis en place par la DGSN. Mais aussi d’éviter de stationner les véhicules à proximité du stade ou des endroits susceptibles de gêner la circulation.

Cette même direction a demandé aux supporters de respecter l’autonomie de circulation des véhicules et d’utiliser les trottoirs pour réduire les blocages. En appelant aussi les supporters sans véhicules d’éviter d’emprunter le tunnel menant à l’entrée de la ville de Blida et à le laisser à la circulation.