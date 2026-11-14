« 1ʳᵉ initiative concrète du Plan Mattei » : 420 millions € pour un mégaprojet agro-industriel à Timimoun

L’Algérie et l’Italie entendent donner un nouvel élan à leur coopération économique dans le cadre du Plan Mattei, en traduisant leur partenariat bilatéral en projets d’investissement concrets.

Selon l’agence de presse italienne Agenzia Nova, cette dynamique englobe les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, des industries manufacturières et de la formation, avec un accent particulier mis sur le transfert de technologies, le développement des compétences et le renforcement de l’intégration économique entre les deux rives de la Méditerranée.

En tête de ces projets figure une initiative agro-industrielle d’envergure menée par le groupe italien BF International dans la région de Timimoun.

Doté d’un investissement global estimé à environ 420 millions d’euros sur une superficie de 36 000 hectares, ce projet vise la production de céréales et de légumineuses, ainsi que la mise en place d’une chaîne agroalimentaire intégrée incluant la fabrication de pâtes.

L’ambassadeur d’Algérie en Italie, Mohamed Khelifi, a qualifié cette réalisation de « première initiative concrète » du Plan Mattei en Algérie.

S’exprimant lors du forum international « Approche Mattei 2026 » organisé à Rome, le diplomate algérien a affirmé que son pays aspire à une phase de coopération plus ambitieuse, globale et efficace avec l’Italie.

Il a plaidé pour une approche associant pleinement les pays africains à la définition et à l’exécution des priorités de développement, rompant ainsi avec la simple logique d’assistance.

Énergie et formation : au-delà du gaz, miser sur l’hydrogène et le capital humain

Sur le plan énergétique, axe stratégique de la relation bilatérale, Mohamed Khelifi a souligné la nécessité de dépasser les échanges traditionnels de gaz naturel au profit de projets novateurs.

Il a notamment cité le corridor d’hydrogène vert inscrit dans l’initiative « SoutH2 » — destiné à relier l’Algérie aux marchés européens via la Tunisie, l’Italie, l’Autriche et l’Allemagne — ainsi que le projet d’interconnexion électrique transméditerranéenne, actuellement en phase d’étude.

Dans le domaine de la formation et de la recherche, l’ambassadeur a mis en avant le Centre d’excellence Enrico Mattei, en cours de développement à Sidi Bel Abbès, dans l’ouest algérien.

Conçu comme un espace de formation, de recherche et d’innovation agricole à vocation africaine, il accueillera des étudiants et des professionnels d’Algérie et d’autres pays du continent.

Pour M. Khelifi, le transfert de compétences et la valorisation du capital humain constituent des conditions sine qua non pour garantir la pérennité des projets de développement.

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De son côté, Fabrizio Lobasso, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint et directeur central pour la promotion du système italien, les investissements et l’internationalisation économique au ministère italien des Affaires étrangères, a insisté sur la nécessité de convertir le dialogue politique en actions concrètes.

Il a exhorté les entreprises italiennes à cerner les priorités de leurs partenaires africains afin de concevoir des projets adaptés aux besoins locaux, appuyés par les technologies, le savoir-faire et les financements adéquats.

Le responsable italien a également souligné l’importance de passer de la signature d’accords et de mémorandums d’entente à la concrétisation de projets offrant des résultats mesurables, estimant que le succès de cette coopération se mesurera à l’aune des investissements générés, des opportunités économiques créées et des compétences transférées.

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Les travaux du forum doivent se poursuivre par une session dédiée à l’Algérie, consacrée aux opportunités d’investissement et de partenariat dans l’énergie, l’industrie, l’agriculture, la technologie et la formation industrielle.

Des représentants d’entreprises algériennes, dont le groupe sidérurgique Sider ainsi que les sociétés ENCC et Alfapipe, y prendront part pour explorer de nouvelles pistes de collaboration avec leurs homologues italiens.

L’algérienne SOMIZ vise la liste des fournisseurs de la raffinerie italienne d’Augusta

Dans le même sillage, la Société algérienne de maintenance industrielle (SOMIZ), filiale du groupe Sonatrach, cherche à consolider sa présence sur le marché italien en ciblant la raffinerie d’Augusta, en Sicile, afin d’intégrer la liste de ses fournisseurs agréés.

Cette dernière, exploitée par Sonatrach Raffineria Italiana (SRI), a entamé une procédure de préqualification de l’entreprise algérienne suite à des évaluations techniques menées dès 2023.

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Cette offensive commerciale s’appuie sur les investissements massifs engagés par Sonatrach en Italie — dont un plan environnemental de plus de 70 millions d’euros à Augusta visant à réduire les émissions de CO2​ et la consommation d’eau.

Parallèlement, les échanges internationaux ont mis en lumière de nouvelles pistes industrielles et énergétiques en Méditerranée :