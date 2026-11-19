Pour les automobilistes algérois quotidiennement pris au piège des embouteillages, l’amélioration du réseau routier reste une attente majeure.

Ce mercredi, le ministre, wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, a effectué une visite d’inspection sur le terrain pour évaluer l’état d’avancement de plusieurs projets routiers structurants.

Ces chantiers s’inscrivent dans le cadre du « Plan jaune » de la vision stratégique dédiée au développement et à la modernisation d’Alger, selon un communiqué des services de la wilaya.

Dédoublement de la RN 36 : un axe stratégique en voie d’achèvement

La première étape de cette sortie a conduit le wali sur le chantier de dédoublement de la Route nationale n° 36, un axe vital reliant les communes de Baba Hassen et d’Ouled Fayet. Sur place, Rabehi a pu constater qu’une partie des travaux a déjà été finalisée.

Le projet englobe non seulement l’élargissement de la chaussée, mais aussi la création de carrefours giratoires et l’aménagement complet des trottoirs afin de sécuriser et fluidifier le trafic.

La voie express vers Khraicia et le désenclavement des cités

Le premier responsable de la wilaya s’est ensuite rendu sur le tracé de la future voie express reliant le Complexe olympique Mohamed-Boudiaf à la commune de Khraicia.

L’inspection a porté plus précisément sur le deuxième tronçon, long de 3,5 kilomètres, qui s’étend de Baba Hassen à Khraicia. Cet axe intègre d’importants ouvrages d’art conçus pour réorganiser la circulation et faciliter le transit des véhicules.

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Parallèlement, Rabehi a examiné l’avancement des voies d’accès raccordant cette voie express à plusieurs zones urbaines à forte densité, à l’image de la cité des 2 000 logements AADL de Draria et de la zone d’Oued Tarfa.

D’après la wilaya, ces raccordements répondent directement aux doléances des riverains en améliorant la liaison entre leurs quartiers et les grands axes de la capitale.

Un appel à la célérité et à la rigueur technique

Tout au long de sa visite, le ministre, wali d’Alger, a donné des instructions fermes aux entreprises chargées des réalisations.

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Il a notamment insisté sur l’impératif d’accélérer la cadence des travaux pour livrer ces infrastructures dans les meilleurs délais, tout en veillant strictement au respect des normes techniques et de qualité en vigueur.

À travers le déploiement de ce « Plan jaune », les autorités locales entendent moderniser durablement le réseau routier algérois, améliorer le quotidien des usagers et résorber les points noirs de la circulation sur l’ensemble du territoire de la wilaya.

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