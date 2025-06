Plan d’autonomie – Sahara occidental : Londres soutient Rabat, Alger exprime ses réserves

Alger, 1er juin 2025 — Le ministère algérien des Affaires étrangères a publié ce soir un communiqué officiel exprimant la position de l’Algérie suite à l’évolution récente de la politique britannique concernant le conflit du Sahara occidental. Ce communiqué intervient alors que le Royaume-Uni semble désormais afficher un soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc.

L’Algérie a indiqué avoir pris acte de ce changement d’attitude de Londres. Toutefois, elle a exprimé son profond regret face à ce qu’elle considère comme un appui au plan marocain, qu’elle juge problématique. Selon Alger, ce plan, proposé il y a 18 ans, n’a jamais été soumis aux Sahraouis comme base de négociation réelle. Les différentes personnalités désignées par les Nations Unies pour traiter ce dossier n’auraient, selon la diplomatie algérienne, jamais pris ce projet au sérieux.

Conflit du Sahara : Alger déplore l’appui britannique au projet d’autonomie marocain

Le communiqué affirme en effet que les envoyés spéciaux de l’ONU ont tous reconnu que l’initiative marocaine manquait de substance et ne constituait pas une base crédible pour une solution durable et juste au conflit. L’Algérie estime que le véritable objectif du plan marocain est de faire obstacle à toute tentative de règlement sincère, de permettre à Rabat de gagner du temps et d’imposer progressivement à la communauté internationale la réalité d’une occupation jugée illégale du territoire du Sahara occidental.

Néanmoins, Alger relève une nuance importante dans la position britannique. Le Royaume-Uni, souligne le communiqué, n’a pas officiellement reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, et n’a pas accordé de soutien à cette revendication. Ce point est, selon l’Algérie, essentiel car il montre que Londres ne cautionne pas l’occupation du territoire, toujours considéré par le droit international comme un « territoire non autonome ».

L’Algérie dénonce une tentative de normalisation de l’occupation

Autre élément souligné par la diplomatie algérienne : lors d’une récente conférence de presse, le secrétaire d’État britannique a réaffirmé, publiquement et officiellement, l’attachement du Royaume-Uni au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

En conclusion, l’Algérie dit espérer que le Royaume-Uni, en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, continuera à assumer ses responsabilités. Elle l’appelle à veiller au respect du droit international et à soutenir la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation, dans une perspective de règlement juste et durable du conflit du Sahara occidental.