Plaintes des passagers : Air Algérie modernise son service client

Air Algérie intègre désormais la plateforme « Achki » de l’APOCE. Grâce à un espace dédié, la compagnie s’engage à traiter les réclamations de ses clients en temps réel pour garantir un service plus réactif et transparent.

Pour contrer les critiques récurrentes, Air Algérie mise sur un double défi : une expansion ambitieuse de sa flotte et de son réseau, couplée à une amélioration drastique de sa qualité de service. L’objectif est clair : regagner la confiance des voyageurs grâce à une écoute active.

Le siège d’Air Algérie a accueilli, ce lundi 4 mai, une rencontre stratégique entre son PDG, Hamza Benhamouda, et les représentants de l’APOCE, Mustapha Zebdi et Fadi Tamim. Cette réunion marque une étape clé dans le dialogue entre la compagnie nationale et l’organisation de défense des consommateurs.

Air Algérie intègre l’application « Achki » de l’APOCE

Mustapha Zebdi a qualifié, sur les réseaux sociaux, cette rencontre de fructueuse. Les discussions ont permis de cibler les priorités des passagers avec un engagement clair : accélérer la mise en œuvre de mesures concrètes.

Pour moderniser son suivi, Air Algérie s’appuie sur l’application « Achki ». Selon Mustapha Zebdi, cet accord permet de dédier une interface spécifique à la compagnie nationale au sein de la plateforme, facilitant ainsi la réception et le traitement des doléances des passagers.

Un constat partagé par Fadi Tamim, qui souligne l’esprit de responsabilité ayant guidé les échanges. Pour lui, cette réunion a révélé une réelle volonté de collaboration, visant une synergie entre l’intérêt des voyageurs et le développement de la compagnie nationale.

Une amélioration des services et des performances

L’objectif est clair : regagner la confiance des voyageurs. La compagnie s’efforce désormais de transformer sa réputation pour s’affranchir des stéréotypes négatifs hérités du passé.

En guise de conclusion, Fadi Tamim a salué l’impulsion d’une nouvelle génération de managers. Selon lui, ce renouvellement à la tête des entreprises publiques algériennes se traduit déjà par une nette montée en puissance de la qualité de service et des performances globales.

Tout en admettant l’existence de défaillances isolées, il précise que ces erreurs individuelles ne sauraient engager l’image globale de l’entreprise. Pour lui, ces incidents ne doivent en aucun cas compromettre la relation de confiance durable que la compagnie souhaite bâtir avec ses passagers.

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