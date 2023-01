Plainte du Maroc à la CAF : l’Algérie contre-attaque

L’Algérie compte aller loin dans l’affaire du boycott du Maroc du CHAN-2022. Ce dernier risque des sanctions de la part de la confédération africaine de football.

Comme tout le monde le sait, le Maroc, tenant du titre, a décidé de faire l’impasse sur le CHAN-2022 qui se déroule en Algérie. Et ce, pour ne pas avoir reçu une réponse favorable pour un vol direct Rabat-Constantine.

Il y a quelques jours, la fédération royale du football marocain, et dans un communiqué officiel, s’est dit indignée par les «pratiques basses et les manœuvres absurdes» qui ont accompagné l’ouverture du CHAN 2022 en Algérie, vendredi dernier au stade Nelson Mandela, de la part des supporters algériens. Pis encore, la FRMF s’élève également contre les slogans racistes envers les marocains dans le stade.

Elle ne sait pas arrêtée là puisqu’il a porté plainte à la CAF contre l’Algérie. La première instance du football africain a réagit, dans la foulée, via un communiqué officiel. « La CAF enquêtera et examinera les déclarations et événements politiques lors de la cérémonie d’ouverture du CHAN Algérie 2022 et évaluera si le règlement et les statuts de la CAF et de la FIFA ont été respectés. La CAF fera le point à ce sujet en temps voulu ».

Mais notre pays a vite répliqué. En effet, le comité d’organisation du CHAN a saisit l’instance compétente judiciaire de la CAF. « La Commission d’organisation du CHAN a également saisi l’instance judiciaire compétente de la CAF au sujet de l’absence du Maroc au match prévu hier à Constantine contre le Soudan ». A écrit la CAF dans un communiqué officiel publié hier soir.

Ainsi, on s’attend à ce que des sanctions financières et sportives soient infligé en l’encontre du pays voisin.

La CAF a tranché pour le groupe du Maroc

Par ailleurs, et maintenant que le forfait du Maroc du CHAN-2022 est confirmé, le groupe “C” compte 3 prétendants à la qualification au lieu de 4 prévus initialement. Ainsi, le tournoi recense désormais deux poules de 4 et trois autres de 3.

Mais la CAF a décidé que deux sélections nationales se qualifieront du groupe C. « Il a été décidé que le Groupe C sera composé de trois équipes, avec pour conséquence directe la qualification des deux premières équipes pour la phase à élimination directe ». Affirme la CAF dans son communiqué.

Reste à savoir maintenant qui du Ghana, du Masagascar et du Soudan vont composter leur billet qualificatif pour le deuxième tour de la compétition continentale.