Plages en Algérie : la police passe à l’offensive contre les exploitants illégaux

Les services de sécurité passent à l’offensive pour faire respecter le principe constitutionnel de la gratuité d’accès aux plages en Algérie. Dans la wilaya d’Oran, les forces de police multiplient les opérations de contrôle et les descentes sur le terrain afin de libérer le littoral des exploitants illégaux, a annoncé ce jeudi 4 juin 2026 la direction de la sûreté de wilaya dans un communiqué officiel.

Cette mobilisation sécuritaire d’envergure s’inscrit directement dans le cadre des préparatifs de la saison estivale pour garantir la quiétude des vacanciers. Selon la même source, l’objectif de ces sorties sur le terrain est clair : « veiller à l’application rigoureuse des décisions relatives au renforcement de la gratuité des plages, à la protection des droits des estivants et à la prévention contre la prolifération anarchique des bateaux de pêche sur les espaces de baignade ».

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie – France : première visite ministérielle algérienne à Paris depuis plus de deux ans

Instructions fermes et mesures de sécurité

Cette reprise en main par la police fait suite aux directives directes du gouvernement. Lors d’une réunion de coordination tenue récemment avec les membres de la Commission nationale pour la préparation et le suivi du déroulement de la saison estivale, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, avait fermement insisté sur le caractère non payant de l’accès au littoral.

Le ministre a donné une série d’instructions strictes aux walis et aux corps de sécurité pour mettre les estivants dans les meilleures conditions possibles. Ses ordres mettaient notamment l’accent sur l’aménagement moderne des plages et la lutte sans concession contre toutes les formes d’exploitation illégale de l’espace public maritime, qu’il s’agisse du racket des parkings ou de la location forcée de parasols et de chaises.

🟢 À LIRE AUSSI : Importations pour la revente en l’état : Voici les nouvelles mesures désormais en vigueur

Protection des droits des citoyens

À Oran comme sur tout le littoral national, l’État affiche sa détermination à sanctuariser le droit des citoyens à profiter gratuitement de la mer, en opposant la force de la loi aux réseaux informels qui tentent de s’approprier les plages de la République. La rigueur de l’application de la loi et les opérations de contrôle fréquentes visent à garantir la sécurité et le confort des familles venant profiter de la mer sans frais supplémentaires non autorisés.

Durant cette campagne de protection du littoral, la coopération entre les différentes institutions étatiques s’intensifie pour offrir un espace maritime libre de tout commerce illégal.

🟢 À LIRE AUSSI : Eau potable : refonte complète du système de distribution, voici les changements annoncés