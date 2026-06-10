Plages en Algérie : ce qui change pour la saison estivale 2026

L’Algérie est fin prête pour le coup d’envoi de la saison estivale 2026. Le directeur de l’action régionale et urbaine au ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Belkacem Bouzidi, a annoncé ce mercredi 10 juin 2026 que toutes les dispositions logistiques et réglementaires ont été finalisées.

Au total, 470 plages ont été officiellement aménagées et autorisées à la baignade à travers l’ensemble des wilayas côtières du pays, le lancement officiel de la saison étant prévu cette année depuis la wilaya de Tizi Ouzou.

Invité de l’émission « L’Invité de la rédaction » sur les ondes de la Chaîne 1 de la Radio algérienne, le responsable a mis en lumière les nouveautés de cette saison, caractérisée par d’importants ajustements juridiques encadrant l’exploitation touristique du littoral.

🟢 À LIRE AUSSI : El Niño confirmé pour l’été 2026 : l’Algérie est-elle face à un risque climatique majeur ?

Règle des 70/30 : Le nouveau compromis entre investissement et gratuité

La grande nouveauté de cet été repose sur la modification de la loi relative à l’exploitation touristique des plages. Les amendements introduits visent à assainir le secteur en permettant aux professionnels ainsi qu’aux opérateurs économiques d’investir, tout en sanctuarisant le droit des citoyens au repos gratuit.

Le nouveau cahier des charges impose une répartition stricte de l’espace sur chaque plage :

30% de la surface maximale peuvent être concédés à des opérateurs économiques professionnels pour des investissements touristiques (services, restauration, loisirs) via des autorisations d’exploitation d’une durée de trois ans.

de la surface maximale peuvent être concédés à des opérateurs économiques professionnels pour des investissements touristiques (services, restauration, loisirs) via des autorisations d’exploitation d’une durée de trois ans. 70% de la surface restante sont obligatoirement et intégralement réservés à l’accès libre, gratuit et sans condition pour les familles et les vacanciers.

Cette sectorisation stricte met fin à l’anarchie des années précédentes et garantit que la majorité de l’espace public reste accessible à tous sans aucune contrainte financière.

🟢 À LIRE AUSSI : Plages en Algérie : la police passe à l’offensive contre les exploitants illégaux

Application stricte des directives présidentielles

Belkacem Bouzidi a souligné que ces préparatifs intensifs découlent de l’application rigoureuse des instructions du président de la République formulées lors du dernier Conseil des ministres. Le chef de l’État y avait insisté sur l’impératif de réussir la saison estivale, d’optimiser la gestion quotidienne des plages et de veiller à la sécurité sanitaire et physique des estivants.

Pour ce faire, les autorités publiques ont procédé à une évaluation minutieuse de la saison estivale 2025 afin de corriger les lacunes enregistrées. Pas moins de 21 secteurs ministériels ont été mobilisés au sein de la Commission nationale de préparation, aux côtés des services de sécurité, de la Direction générale de la Protection civile et des Douanes algériennes.

Les régions de l’intérieur et du Sud au cœur du programme estival

En conclusion, le représentant du ministère de l’Intérieur a tenu à préciser que les festivités et l’animation estivales ne seront pas l’apanage des seules villes côtières.

Un riche programme de divertissement, d’activités culturelles et de loisirs a été minutieusement tracé à travers l’ensemble des wilayas de l’intérieur et du Sud du pays. Des espaces de détente familiaux et des infrastructures de loisirs de proximité y seront activés pour permettre à tous les citoyens de profiter pleinement de leurs vacances d’été, quel que soit leur lieu de résidence.

🟢 À LIRE AUSSI : Du Tassili à Constantine : l’Algérie dans le cercle des 20 destinations à ne pas manquer en 2026