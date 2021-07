Plages d’Alger : des bus spéciaux pour les estivants

Alors que tout indique que la saison estivale de l’année 2021 va connaitre le même sort de celle de l’année dernière, et ce, pour cause de la crise sanitaire liée à la covid-19, le ministère du Tourisme et de l’artisanat a annoncé, aujourd’hui, le lancement d’une initiative qui va grandement faciliter le transport des estivants de et vers les plages d’Alger.

En effet, c’est sur sa page Facebook officielle que le ministère du Tourisme et de l’artisanat a annoncé le lancement d’une nouvelle opération qui sera pilotée par l’office national du Tourisme (ONAT). Il s’agit de la mise à disposition des estivants de la wilaya d’Alger de bus spéciaux pour les transporter de et vers les plages du littoral Algérois.

Pour diminuer les accidents de la route

Sur la page du ministère on peut lire : « en applications des directives données par monsieur le ministre visant à encourager le tourisme interne et faire évoluer et promouvoir le transport touristique, l’Office National Algérien du Tourisme lance une opération spéciale pour la saison estivale ». Cette opération consiste, selon le même communiqué « à allouer des bus pour le transport des citoyens de et vers les plages au niveau de la wilaya d’Alger ». Cette opération spéciale pourra toucher prochainement d’autres wilayas, indique le communiqué du ministère.

Cette opération vise à « à permettre aux citoyens de profiter des plages », mais aussi à « diminuer accident de la route dont le nombre augmente en été », a précisé le communiqué qui ajoute que les citoyens doivent toutefois respecter le protocole sanitaire et les gestes et mesures barrières qui sont toujours de mise surtout que le pays connait une hausse vertigineuse des cas de contamination à la covid-19.

Cette opération sera lancée ce vendredi, le 23 juillet 2021. Le signal de lancement sera donné depuis les deux stations du 1er mai et de la place des martyres, indique le communiqué du ministère, qui ajoute que toutes les plages de la côte ouest de la capitale sont concernées par cette opération. En ce qui concerne les plages de la cote est, le communiqué cite celles de El Kadous et de Tarfaia.

Enfin, le même communiqué précise que des prix spéciaux et concurrentiels seront proposés aux jeunes et aux familles.