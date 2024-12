Plafonnement des virements : Algérie Poste annonce un changement majeur

Algérie Poste vient de lever la limitation du montant des virements compte à compte effectués via les chèques CCP. Longtemps limité à un plafond journalier de 200 000,00 DA, ce service, disponible dans tous les bureaux de poste, permet désormais des transferts sans restriction de montant.

Dans une annonce récente publiée sur sa page Facebook officielle, Algérie Poste a annoncé cette bonne nouvelle qui répond aux attentes des utilisateurs de ses services. Dorénavant, les usagers peuvent effectuer des virements du montant de leur choix en se présentant simplement au guichet, munis d’un chèque postal rempli et d’une pièce d’identité.

Algérie Poste assouplit les virements par chèque postal entre comptes courant en éliminant le plafond journalier fixé. Facilitant ainsi les transactions de fonds. Toutefois, les conditions pour effectuer un virement au moyen d’un chèque postal restent inchangées. Voici les principales règles à respecter pour bénéficier de ce service.

Quelles sont les conditions pour effectuer un virement par chèque postal ?

Le virement par chèque postal s’effectue instantanément au niveau du guichet du bureau de poste. Lors de la saisie du chèque, le compte CCP de l’ordonnateur sera débité du montant à transférer (sous réserve que le solde disponible soit suffisant).

Pour cela, il faut se munir d’une pièce d’identité valide et présenter un chèque postal correctement rempli, sans ratures. Il faut y indiquer :

Le montant du virement en chiffres et en lettres ;

Le nom et prénom (ou raison sociale) du bénéficiaire :

Le numéro de compte CCP et la clé du bénéficiaire ;

Le motif du virement au verso (ex. : personnel, facture, achat, pension, etc.) ;

au verso (ex. : personnel, facture, achat, pension, etc.) ; La date et le lieu d’émission du chèque ;

La signature du donneur d’ordre ;

Algérie Poste : comment éviter le rejet d’un virement ?

Il peut arriver que certaines opérations de virement par chèque postal soient rejetées. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce refus. Les voici :

Signature non conforme sur le chèque ;

Compte CCP du donneur d’ordre bloqué ;

Compte CCP du bénéficiaire inexistant ;

Clé CCP erronée ;

; Provision insuffisante sur le compte CCP de l’ordonnateur ;

En somme, Algérie Poste ajuste conditions des virements par chèque postal pour offrir une plus grande flexibilité et la possibilité d’effectuer des transferts sans restriction de montant. Ce changement répond aux besoins des utilisateurs de ses services, tout en maintenant la simplicité et la sécurité des opérations.