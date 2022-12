Plafonnement des salaires des joueurs Ligue 1 : le MJS va intervenir

Les salaires que perçoivent des joueurs de certains clubs du championnat de Ligue 1 en Algérie ont toujours fait jaser. Tout le monde est unanime à dire qu’il est temps à procéder au plafonnement des salaires. Le ministère de la jeunesse et des sports va passer à l’action à partir de l’exercice 2023/2024.

Il n’est secret pour personne. Les joueurs de certains clubs du championnat de Ligue 1 en Algérie perçoivent des salaires faramineux. On cite notamment ceux qui évoluent dans des clubs qui ont derrière eux des sociétés étatiques solides. A l’image du MCA, le CSC, le CRB ou encore l’USMA.

De salaires faramineux, certes, mais pour un niveau de championnat très médiocre. Et pour preuve, rarement où le sélectionneur national Djamel Belmadi a fait appel à un joueur qui évolue dans le championnat local.

« Le MJS va intervenir », lance Sebgag

Il faut dire que nombreux sont ceux qui ont appelé à procéder à une nouvelle loi du plafonnement des salaires. Une loi qui a été déjà adoptée il y a quelques années, lorsque le défunt Mahfoud Kerbadj était président de la Ligue de Football Professionnel. Mais, hélas, elle n’a pas été appliquée.

Visiblement, le ministère de la jeunesse et des sports va cette fois ci intervenir. « Le ministère de la jeunesse et des sports va intervenir pour adopter la loi du plafonnement des salaires des footballeurs. Et ce, à partir de la saison footballistique 2023/2024. De nouvelles mesures seront prises, en concertation avec la FIFA et la CAF ». A affirmé le ministre Abderrazak Sebgag, après avoir été interrogé par un député parlementaire, a-t-on appris de l’APS.

Le premier responsable du secteur du sport en Algérie indique que sa structure ne peut pas intervenir concernant « les primes octroyées aux footballeurs. Elle rentrent dans le cadre de la motivation et je pense que c’est le cas dans plusieurs pays du monde ».

Reste à savoir si la nouvelle loi en question va entrer en vigueur à partir de la saison prochain ou non. Une nouvelle loi qui pourrait, faut-t-il le dire, contribuer à la réforme du football national qui va de mal en pis.