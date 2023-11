Plafonnement des prix en Algérie : quels sont les produits concernés ?

Dans un contexte d’instabilité économique et d’incertitude croissante, le gouvernement algérien adopte des mesures proactives pour sécuriser les prix et assurer la stabilité du marché. Selon le média arabophone Echorouk, le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations examine une liste de 14 produits de première nécessité en vue de l’application d’une nouvelle loi de plafonnement des prix en Algérie.

Cette initiative intervient à un moment critique où les consommateurs algériens subissent des hausses récurrentes sur des produits essentiels. Parmi les articles concernés figurent une gamme diversifiée, allant des légumineuses, du riz, aux fruits, légumes, viandes, volailles, et aux produits déjà subventionnés comme le lait, l’huile, le sucre, le pain et le blé.

Cette mesure vise deux objectifs : garantir des prix stables et abordables pour les consommateurs et instaurer un équilibre juste pour les acteurs économiques du secteur. Les marges bénéficiaires des grossistes, des détaillants, et des distributeurs seront étroitement surveillées et régulées pour assurer cette équité.

Des pourparlers sont en cours avec divers acteurs économiques et des associations de protection des consommateurs pour préciser les détails de cette politique. Une seconde réunion est programmée sous 10 jours pour finaliser les propositions concernant les marges bénéficiaires. L’objectif est de présenter une approche équilibrée favorisant la stabilité du marché tout en préservant les intérêts des acteurs économiques.

Quels produits sont concernés par le plafonnement des prix en Algérie ?

En parallèle, le gouvernement examine la possibilité d’ajouter les véhicules à cette liste de produits soumis à un plafonnement des prix, en réponse aux augmentations significatives des dernières années. Des discussions sont en cours pour définir un cadre légal et pratique pour cette initiative, témoignant de la volonté d’élargir cette politique à des secteurs économiques sensibles.

Le gouvernement envisage également d’aligner les prix locaux sur ceux du marché international en établissant une liste de prix de référence pour simplifier les comparaisons. De plus, une saturation contrôlée du marché en produits de grande consommation est prévue pour prévenir toute flambée injustifiée des prix, notamment en prévision du mois sacré de Ramadan.

Ces mesures, si elles sont mises en œuvre avec succès, pourraient apporter une stabilité tant attendue sur le marché algérien. Elles représentent un espoir de soulagement pour les consommateurs face aux hausses constantes des prix, tout en offrant une perspective rassurante pour les acteurs économiques. L’évaluation de leur efficacité et de leur impact concrets nécessitera un suivi attentif dans les semaines à venir.