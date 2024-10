Plafonnement des prix, bourses, importations : Tebboune fixe des directives claires

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce jour une réunion du Conseil des ministres axée sur des questions clés touchant divers secteurs, notamment l’éducation, le commerce et les travaux publics. Au centre de cette réunion, des rapports détaillant les actions dans les secteurs de l’enseignement supérieur, des ressources en eau, du commerce et de la promotion des exportations.

Directives sur les bourses, les importations et les pénuries sous la présidence de Tebboune

Lors de la réunion, le Président a exprimé sa frustration face au manque de motivation de certains responsables, dénonçant une baisse de l’engagement dans la gestion des affaires publiques. Il a exhorté l’ensemble des fonctionnaires à se ressaisir et à clarifier les responsabilités. Selon lui, le service au citoyen doit être la priorité absolue de toute personne occupant une fonction publique.

Le Président Abdelmadjid Tebboune a par ailleurs ordonné au gouvernement de réorganiser la commercialisation des produits nationaux. Une nouvelle loi introduira un système de plafonnement des prix par décret, visant à réguler les prix des produits saisonniers lorsque ceux-ci deviennent excessifs. En parallèle, le Président a demandé un renforcement des contrôles à tous les niveaux, y compris par les autorités de sécurité, afin de garantir que les produits alimentaires, agricoles et les médicaments restent une priorité absolue pour le bien-être des citoyens.

Le Conseil a également approuvé des mesures visant à soutenir financièrement les étudiants et les chercheurs des écoles supérieures du pôle scientifique et technologique de Sidi Abdallah. Ces bourses, approuvées par le Président Tebboune, visent à encourager les talents de demain et à renforcer la sécurité nationale par le développement des compétences scientifiques. Le chef de l’État a insisté sur l’importance de cet investissement pour l’avenir du pays.

Importation des matières essentielles : aucune restriction en vigueur

Un autre point abordé lors de la réunion concerne la régulation des importations. Le Président a ordonné de ne pas restreindre l’importation de matières premières essentielles à la production industrielle. Toutefois, il a précisé que d’autres importations devraient obtenir une autorisation préalable pour protéger les réserves financières du pays tout en soutenant la production nationale.

Par ailleurs, des préparatifs sont en cours pour la réalisation d’un grand film sur l’émir Abdelkader, une figure historique majeure de l’Algérie. Le Président Tebboune a demandé de lancer un appel d’offres international pour assurer une production de haute qualité et une portée mondiale à ce projet cinématographique.

Enfin, certains rapports inscrits à l’ordre du jour ont été reportés pour être approfondis davantage.