Placardisé par Petkovic, Amin Chiakha réagit

Malgré sa mise à l’écart des deux matchs amicaux face au Rwanda et à la Suède, Amin Chiakha ne se décourage pas. Il se dit déterminé de redoubler d’efforts pour s’imposer au sein de la sélection nationale.

Amin Chiakha, jeune attaquant de 19 ans évoluant à Copenhague, fait face à un défi majeur en équipe nationale d’Algérie. Avec seulement deux sélections totalisant 7 minutes de jeu depuis ses débuts en novembre 2024, le joueur peine à s’imposer dans l’effectif des Fennecs.

Malgré sa présence dans la liste des 29 joueurs sélectionnés par Vladimir Petkovic, Chiakha n’a pas eu l’opportunité de fouler la pelouse lors de la dernière trêve internationale. Resté sur le banc contre le Rwanda (2-0), il n’a même pas figuré sur la feuille de match face à la Suède (4-3).

Face à une forte concurrence incarnée par Amine Gouiri, Mohammed Amoura ou encore Baghdad Bounedjah, l’ancien international danois U19 fait preuve de maturité et de fair-play. Loin de se décourager, il reconnaît la nécessité de redoubler d’efforts pour gagner sa place au sein de la sélection algérienne.

« Je dois hausser mon niveau si je veux vraiment m’imposer dans la sélection. Je cherche à me frotter aux grands joueurs de l’équipe nationale. C’est ce qui me permet d’évoluer rapidement, d’apprendre de leur expérience. À chaque entraînement, j’essaie de progresser, notamment sur le plan technique. Et je sens que je m’améliore à chaque fois. », dira-t-il, dans une interview exclusive accordée au média danois Tipsbladet.

L’Espanyol Barcelone passe à l’offensive pour Chiakha

Il y a quelques jours, le journaliste espagnol Pedro de Zarate a révélé des touches entre l’Espanyol Barcelone et Amin Chiakha. Le même journaliste a donné des nouvelles sur le dossier.

En effet, il a révélé que le club espagnol intensifie ses efforts pour recruter l’attaquant international algérien, pensionnaire du FC Copenhague. Il ajoute qu’une délégation du club catalan s’est déplacée jeudi à Copenhague pour entamer des négociations concernant un possible transfert du joueur.

Le club espagnol, qui a terminé 13e de Liga en 2024-2025, envisage une formule de prêt avec option d’achat pour s’attacher les services du jeune attaquant de 19 ans. Cette saison, Chiakha s’est particulièrement illustré avec le club danois en participant à 27 matchs et en marquant 7 buts, contribuant ainsi au doublé historique Coupe-Championnat du FC Copenhague.

Les performances prometteuses du joueur lui ont récemment valu sa première convocation en équipe nationale algérienne sous la direction de Vladimir Petkovic. Il a participé à deux matchs amicaux en juin : une victoire contre le Rwanda (2-0) et une défaite face à la Suède (3-4).

Cette possible arrivée en Liga pourrait marquer un tournant dans la carrière du jeune talent algérien, qui continue sa progression au plus haut niveau.