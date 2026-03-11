Pistolet-mitrailleur, cartouches lacrymogène, munitions de guerre… un gang armé démantelé (vidéo)

Les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Chlef ont réussi à démanteler une dangereuse bande de quartier et à interpeller six individus âgés de 28 à 46 ans, indique un communiqué rendu public ce mercredi.

Cette opération fait suite à une rixe survenue au quartier Chorfa, dans la ville de Chlef, au cours de laquelle une arme à feu a été utilisée. L’incident a entraîné la blessure d’un citoyen atteint par balle, ce qui a immédiatement mobilisé les services de sécurité.

Les investigations approfondies menées par les services compétents ont permis, en un temps relativement court, d’identifier le principal suspect et de procéder à son arrestation. Les policiers ont également récupéré l’arme à feu utilisée lors de l’agression, un pistolet-mitrailleur de type MAT-49.

Arrestation de membres supplémentaires

Poursuivant l’enquête sous la supervision du parquet territorialement compétent, les forces de police ont ensuite arrêté cinq autres membres présumés de cette bande. L’opération s’est également soldée par la saisie d’un important arsenal comprenant 94 cartouches réelles de différents calibres, dont quatre cartouches lacrymogènes, ainsi qu’une grenade à main. Les policiers ont également découvert 83 grammes de kif traité, destinés vraisemblablement à la commercialisation.

Selon la même source, l’ensemble des suspects a été présenté devant les autorités judiciaires compétentes près le tribunal de Chlef. Ils sont poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation, notamment constitution et organisation d’une bande de quartier, détention et transport d’armes à feu et de munitions de guerre, tentative de meurtre avec préméditation et guet-apens, non-dénonciation d’un crime, ainsi que détention de stupéfiants en vue de leur commercialisation.

Un autre incident à Oran

Les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran ont procédé à l’arrestation d’un individu pris en flagrant délit au quartier Choupot, après avoir tenté de cambrioler une bijouterie.

Selon les premières informations, le suspect a brisé la vitrine du commerce à l’aide d’un outil servant à arracher les clous, dans l’objectif de s’emparer des bijoux exposés à l’intérieur du magasin. Toutefois, la forte présence des forces de sécurité durant le mois sacré de Ramadan, notamment dans les zones commerciales, a permis une intervention rapide des policiers immédiatement après l’attaque. Les agents ont ainsi poursuivi le suspect après le bris de la vitrine, avant de réussir à l’interpeller.

Le mis en cause a été conduit vers les services compétents afin de poursuivre les investigations et d’accomplir les procédures judiciaires nécessaires.

Il convient de rappeler qu’il s’agit de la troisième tentative de cambriolage visant une bijouterie à Oran ces derniers temps. Deux autres attaques ont déjà été signalées, l’une dans le quartier Akid Lotfi (Ikemil) et l’autre à Belgaïd, perpétrées par trois individus. Ces derniers avaient été arrêtés par les services de sécurité, qui avaient également réussi à récupérer les bijoux et l’argent volés, tout en mettant la main sur le châssis de la moto utilisée lors du braquage.

